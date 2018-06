Liveübertragung: Donnerstag, 7. Juni, 20.05 Uhr

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen kritisiert, dass „keines der in Syrien begangenen Kriegsverbrechen, keines der dort begangenen Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ bislang geahndet worden sei. Wie die Abgeordneten in einem Antrag (19/1876) schreiben, über den der Bundestag am Donnerstag, 7. Juni 2018, in verbundener Beratung mit drei weiteren Anträgen zum Völkerrecht in Syrien debattiert, sei auf internationaler Ebene der Weg zu einer Ahndung der in Syrien begangenen Völkerstraftaten de facto versperrt. Eine Dreiviertelstunde ist für die erste Lesung der vier Vorlagen vorgesehen; danach werden sie zur weiteren Beratung an die jeweils zuständigen Ausschüsse überwiesen. In allen vier Fällen wird die Federführung beim Auswärtigen Ausschuss liegen.

Grüne: Beweise sichern, Völkerstraftaten ahnden

„Da Syrien kein Vertragsstaat des Römischen Statuts ist, kann sich der Internationale Strafgerichtshof (International Criminal Court – ICC) oder aber ein zu gründendes Ad-hoc-Sondertribunal nur mit der dortigen Situation befassen, wenn ihm der Sicherheitsrat den Fall zur Bearbeitung überweist“, heißt es in dem Antrag der Grünen-Fraktion mit dem Titel „Syrien – Beweise sichern, Völkerstraftaten ahnden“ weiter. Der Versuch einer solchen – auch von Deutschland unterstützten – Überweisung an den ICC sei am Veto von Russland und China gescheitert. In der momentanen politischen Gemengelage sei mit einer Aufhebung dieser Blockade nicht zu rechnen, allerdings gebe es einen durch die UN-Generalversammlung beschlossenen Beweismittelmechanismus für Syrien.

Die Abgeordneten fordern in ihrem Antrag die Bundesregierung unter anderem auf, die Arbeit des ICC für 2018 durch das Schließen einer Finanzierungslücke in Höhe von 2,2 Millionen US-Dollar zu sichern. Außerdem soll die Ahndung von in Syrien begangenen Völkerstraftaten in Deutschland intensiviert und beschleunigt werden, unter anderem durch „die signifikante Aufstockung von Personal und finanziellen Ressourcen“ der Zentralstelle für die Bekämpfung von Kriegsverbrechen und weiteren Straftaten nach dem Völkerstrafgesetzbuch (ZBKV) und des Völkerstrafrechtsreferats beim Generalbundesanwalt.

Drei weitere Anträge

In einem weiteren Antrag (19/2513) mahnt die Grünen-Fraktion, dass das Völkerrecht in Syrien hochgehalten werden müsse, um eine Eskalation zu verhindern und den politischen Prozess voranzutreiben. Die Bundesregierung solle die Missachtung des Völkerrechts in Syrien klar verurteilen und auf die lückenlose Einhaltung des Völkerrechts dringen. Für die Fraktion Die Linke (19/2518) sind die militärischen Angriffe der USA und der Türkei auf Syrien ein völkerrechtswidriger Akt, der von der Bundesregierung als solcher verurteilt werden müsse. Die AfD-Fraktion nimmt die militärischen Luftschläge vom 14. April 2018 gegen Syrien in den Blick und fordert in ihrem Antrag (19/2470) die Bundesregierung auf, sie als völkerrechtswidrig zu verurteilen und sich öffentlich von ihnen zu distanzieren.

Die USA, Frankreich und Großbritannien hatten in der Nacht vom 13. auf den 14. April gezielte Luftangriffe in Syrien geflogen. Die Attacken waren eine Reaktion auf einen mutmaßlichen Giftgaseinsatz durch das syrische Regime in der Provinz Ost-Ghuta östlich von Damaskus. Der Westen macht die syrische Regierung für den Chemiewaffeneinsatz in der bis vor Kurzem noch von Rebellen gehaltenen Region verantwortlich. Russland hingegen wirft Großbritannien vor, den Angriff eingefädelt zu haben. (ahe/nal/vom/06.06.2018)