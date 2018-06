Liveübertragung: Donnerstag, 14. Juni, 19.10 Uhr

Die FDP-Fraktion fordert Anpassungen bei der Einstufung der Gemeinnützigkeit von Verbänden. Die Abgeordneten verlangen von der Bundesregierung in einem entsprechenden Antrag mit dem Titel „Straftaten und Gemeinnützigkeit schließen sich aus“ (19/2580), Körperschaften grundsätzlich nicht mehr in den Genuss der Steuerbegünstigung der Gemeinnützigkeit kommen zu lassen, wenn deren Repräsentanten bei der Verfolgung des gemeinnützigen Zwecks der Körperschaft gegen geltende Strafgesetze verstoßen oder zu einem Rechtsbruch aufrufen.

Die erste Beratung des Antrags im Bundestag findet am Donnerstag, 14. Juni 2018, statt und soll etwa 45 Minuten dauern. Stritt ist, ob der Antrag zur federführenden Beratung an den Landwirtschaftsausschuss überwiesen werden soll, wie es die FDP wünscht, ober an den Finanzausschuss, wie es CDU/CSU und SPD wollen. (eis/12.06.2018)