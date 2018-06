Liveübertragung: Freitag, 29. Juni, 10.20 Uhr

Mit einem von der FDP eingebrachten Antrag mit dem Titel „Jetzt die Zukunftsfähigkeit Deutschlands sichern – Bildung und Forschung in den Mittelpunkt stellen“ (19/2988) befasst sich der Bundestag am Freitag, 29. Juni 2018, erstmalig. Für die Debatte sind 45 Minuten vorgesehen. Danach soll der Antrag in den federführenden Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung zur weiteren Beratung überwiesen werden.

Antrag der FDP

Die FDP fordert, den Bildungsföderalismus grundlegend zu reformieren und Bund, Ländern und Kommunen eine enge Zusammenarbeit zu erlauben. Der Umzug in ein anderes Bundesland dürfe nicht länger ein Problem für Schüler und Eltern sein. Auch müsse die Bundesregierung durchsetzen, dass sich die Länder auch mit Eigenmitteln an der Digitalisierung der Schulen beteiligen.

Darüber hinaus verlangt die Fraktion ein Konzept, wie die Digitalisierung in der schulischen Bildung sozial gerecht gestaltet werden kann. Ein Sonderprogramm zur Förderung von Breitbandanschlüssen an Schulen müsse eingerichtet werden. Die Antrags- und Genehmigungsverfahren solcher Programme will die FDP entbürokratisieren, um mehr Schulträgern die Breitbandförderung zu ermöglichen. (sas/27.06.2018)