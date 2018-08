Liveübertragung: Donnerstag, 13. September, 14.25 Uhr

Ausgaben in Höhe von 10,3 Milliarden Euro (2018: 10,23 Milliarden Euro) sieht der im Regierungsentwurf für den Haushalt 2019 (19/3400) enthaltene Etat des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend vor, den der Deutscher Bundestag am Donnerstag, 13. September 2018, anderthalb Stunden berät. Der Einzelplan 07 soll nach den bis Freitag, 14. September 2018, andauernden Beratungen sämtlicher Einzelpläne des Bundes an den Haushaltsausschuss überwiesen werden.

6,86 Milliarden Euro für das Elterngeld

Der überwiegende Teil der Ausgaben in dem von Familienministerin Dr. Franziska Giffey (SPD) geführten Ministeriums ist für familienpolitische Maßnahmen vorgesehen. Von den dafür zur Verfügung stehenden 8,67 Milliarden Euro (2018: 8,42 Milliarden Euro) betreffen 6,86 Milliarden Euro (2018: 6,67 Milliarden Euro) das Elterngeld. 718 Millionen Euro sind als Unterhaltsvorschusszahlungen eingeplant (2018: 866 Millionen Euro). Das Kindergeld schlägt der Vorlage zufolge mit 779 Millionen Euro zu Buche (2018: 581 Millionen Euro).

Für die Kinder- und Jugendpolitik sind 963,37 Millionen Euro eingeplant (2018: 1,08 Milliarden Euro). 300 Millionen Euro davon (2018: 300 Millionen Euro) sind für das Sondervermögen „Kinderbetreuungsausbau“ vorgesehen.

Ausgaben für Freiwilligendienste

Mit 404,88 Millionen Euro (2018: 408,85 Millionen Euro) schlägt der Posten „Stärkung der Zivilgesellschaft, Familien-, Gleichstellungs- und Seniorenpolitik“ zu Buche. Davon entfallen 318,1 Millionen Euro auf die Stärkung der Zivilgesellschaft (2018: 323,6 Millionen Euro).

Dazu zählen die Ausgaben für Freiwilligendienste mit 95,68 Millionen Euro - wie schon für 2018 geplant - und für den Bundesfreiwilligendienst mit 167,2 Millionen Euro (2018: 205,2 Millionen Euro). (hau/27.08.2018)