Liveübertragung: Dienstag, 11. September, 16.05 Uhr

Über den im Regierungsentwurf für den Haushalt 2019 (19/3400, 19/3401) enthaltenen Etat für das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft diskutiert der Bundestag erstmals am Dienstag, 11. September 2018, 90 Minuten lang. Der Einzelplan 10, der Ausgaben in Höhe von 6,24 Milliarden Euro (2018: 6,02 Milliarden Euro) vorsieht, soll nach den bis Freitag, 14. September 2018, andauernden Beratungen sämtlicher Einzelpläne des Bundes an den Haushaltsausschuss überwiesen werden.

Vier Milliarden Euro für „landwirtschaftliche Sozialpolitik“

2,35 Milliarden Euro aus dem Etat von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) sollen den Planungen nach als Zuschüsse für die Alterssicherung von Landwirten dienen (2018: 2,31 Milliarden Euro).

Weitere 1,43 Milliarden Euro sind Zuschüsse zur Krankenversicherung der Landwirte (2018: 1,41 Milliarden Euro). Insgesamt sieht der Einzelplan 10 vier Milliarden Euro unter dem Stichwort „landwirtschaftliche Sozialpolitik“ vor (2018: 3,95 Milliarden Euro). (hau/27.08.2018)