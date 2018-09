Liveübertragung: Mittwoch, 26. September, 15.35 Uhr

„Ergebnisse des Wohngipfels der Bundesregierung am 21. September 2018“ lautet der Titel einer Aktuellen Stunde, die am Mittwoch, 26. September 2018, im Anschluss an die Fragestunde auf Verlangen der CDU/CSU- und der SPD-Fraktion im Bundestag aufgerufen wird. (vom/25.09.2018)