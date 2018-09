Liveübertragung: Donnerstag, 27. September, 9 Uhr

Der Jahresbericht zum Stand der Deutschen Einheit 2018, den die Bundesregierung als Unterrichtung vorlegen wird, beschäftigt den Bundestag am Donnerstag, 27. September 2018, in einer 105-minütigen Debatte. Im Anschluss daran wird der Bericht zur weiteren Beratung in die Ausschüsse überwiesen. Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie wird dabei voraussichtlich die Federführung übernehmen. (sas/17.09.2018)