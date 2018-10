Es ist ein Heimspiel für das höchste deutsche Verfassungsorgan, den Deutschen Bundestag. 2018 findet der Festakt mitsamt dem großen Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit vom 1. bis 3. Oktober 2018, der jedes Jahr in einem anderen Bundesland begangen wird, wieder in Berlin statt. Auf dem Platz der Republik, unmittelbar vor der Kulisse des Reichstagsgebäudes, wo sich auch die 16 Bundesländer präsentieren, sind die Informations- und Mitmachangebote des Bundestages zu finden. Im Zentrum der Bundeshauptstadt sind an den drei Tagen sowohl das „Forum Plenarsaal“ des Besucherdienstes als auch das Kommunikationsforum des Referates Öffentlichkeitsarbeit des Bundestages geöffnet. Die Öffnungszeit ist am 3. Oktober von 10 bis 19 Uhr.

Schäuble: Erfolge nicht leichtsinnig aufs Spiel setzen

Auch Bundestagspräsident Dr. Wolfgang Schäuble kam am Dienstagnachmittag, 2. Oktober 2018, zum Interview mit Moderatorin Eva Quadbeck zum Info-Zelt des Bundestages. Das Klima im Bundestag sei nicht rauer geworden sagte der dienstälteste Abgeordnete vor dem Hintergrund seiner jahrzehntelangen Erfahrung als Parlamentarier und im Hinblick auf die neue Wahlperiode mit nunmehr sechs Fraktionen und neuen politischen Kräften und Gesichtern. „In Plenarsitzungen ging es auch früher schon ruppig zu“, so Schäuble. Die Grünen seien damals angetreten mit dem Ziel „den Laden mal aufzumischen“.

Als Bundestagspräsident erinnere er Abgeordnete, die Regeln brechen, an die Geschäftsordnung und verhänge nötigenfalls Strafen. Genauso müsse man diejenigen zurechtweisen, die Vorurteile gegen Minderheiten schüren. „Das verstößt gegen den Grundkonsens, der unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung zugrunde liegt.“ Man dürfe die Erfolge, auf die unser heutiger Wohlstand, Frieden und die politische Ordnung beruhen, nicht leichtsinnig aufs Spiel setzen, sagte Schäuble in die Richtung vereinfachender und radikaler Statements und warb für Offenheit, Austausch und Toleranz. Die Demokratie gerate dann in Gefahr, wenn wir sie als zu selbstverständlich nehmen, so der Bundestagspräsident. Jede Generation müsse die überlieferten Errungenschaften neu mit Leben erfüllen und verteidigen, mahnte Schäuble und schloss mit dem Goethe-Zitat: „Was Du ererbt von Deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen.“

Im Planspiel geht es um die „Wurst“

Im wahrsten Sinne „um die Wurst“ geht es im „Forum Plenarsaal“ des Besucherdienstes. In einem dem Plenarsaal des Reichstagsgebäudes nachempfundenen Zelt wird zu jeder vollen Stunde in einem Planspiel eine Plenardebatte simuliert. Etwa 200 Besucher bekommen am Eingang jeweils eine blaue, rote und weiße Stimmkarte, für Zustimmung, Ablehnung oder Enthaltung.

Zur Abstimmung kommt bei der diesjährigen Ausgabe des beliebten Planspiels ein „Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Senkung der Mehrwertsteuer beim Verzehr von Würstchen im Sitzen“ – ist doch für dieses nicht nur in Berlin beliebte kulinarische Kulturgut beim Verzehr im Restaurant der volle Mehrwertsteuersatz zu entrichten, in der To go-Variante jedoch nur der ermäßigte Steuersatz.

Witzig Parlamentswissen vermitteln

In der Realität nachempfundenen Statements werben die Bundeskanzlerin, im Spiel Roswitha Strauch, für ihre so wichtige Gesetzesinitiative. Darstellerin Gabriele Schnurnberger von der Fraktion Die Linke hält eine Gegenrede für die Opposition. Moderator-„Bundestagspräsident“ Dr. Volker Wagner leitet die Sitzung und erteilt auch dem „Bundesratspräsidenten“ Eberhard Hecke das Wort, weil es sich um ein Gesetzesvorhaben handelt, zu dem auch die Länderkammer, also der Bundesrat, zustimmen muss.

Es ist eine informative und witzige Debatte, bei der der Moderator-Bundestagspräsident auf spielerische Weise Parlamentswissen vermittelt, und an der die Besucher viel Spaß haben. Schließlich wird das „Im-Sitzen-billiger-Wurst-Gesetz“ – trotz Widerrede und Plädoyer der Opposition, doch die Gesundheit der Bevölkerung nicht aus dem Auge zu verlieren – mit großer fraktionsübergreifender Mehrheit verabschiedet. In einigen der „Sitzungen“, verteilt über den Tag, melden sich zudem echte Abgeordnete zu Wort.

Besucher in der Rolle von Abgeordneten

Noch können im „Forum Plenarsaal“ Besucherinnen und Besucher am interaktiven Rollenspiel teilnehmen und mehr über die Funktion, Arbeitsweise und Geschichte des deutschen Parlaments erfahren. Die Gäste können sich in die Rolle von Abgeordneten begeben, dabei in einer inszenierten „Plenarsitzung“ den Alltag ihrer Volksvertreter erleben und mit anderen „Parlamentariern“ über ein aktuelles Thema abstimmen.

Das „Forum Plenarsaal“ ist ein dem Plenarsaal im Reichstagsgebäude nachempfundener Saal, in dem bis zu 220 Besucher Platz finden. Die Rollenspiele finden am 3. Oktober ab 10, 11 und 12 Uhr statt. Von 15 bis 16 Uhr präsentiert sich die Fraktion Die Linke. Darüber hinaus sind am Mittwoch, 3. Oktober, auf der Bühne im Kommunikationsforum ab 13 Uhr Detlev Spangenberg (AfD), ab 14 Uhr Pascal Meiser (Die Linke), ab 15 Uhr Oliver Grundmann (CDU/CSU) anzutreffen. Darüber hinaus sind ab 15.30 Uhr Hansjörg Müller (AfD), ab 16 Uhr Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth (Bündnis 90/Die Grünen), ab 16.30 Uhr Johannes Röring (CDU/CSU) und ab 17 Uhr Dr. Eva Högl (SPD) angekündigt.

Schäuble hält Festrede

Der Festakt zum Tag der Deutschen Einheit in der Staatsoper in Berlin wird ab 12 Uhr live im Forum des Bundestages auf dem Platz der Republik vor dem Reichstagsgebäude übertragen.

Die Festrede im Beisein von Bundespräsident Dr. Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel hält Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble.

Informationen, Gespräche, Spiele

Außerdem gibt es ein breites Informations-, Gesprächs- und Spieleangebot für Besucher jeden Alters. Kinder und Erwachsene können an einem Multitouchtisch und an Info-PCs spielerisch den Bundestag erfahren. Für Kinder ist eine Spielecke eingerichtet, in der sie basteln und malen können. An einer Infotheke finden Besucher eine große Auswahl an Informationsmaterialien zum Deutschen Bundestag und seinen Abgeordneten. Die Besucher können ferner ein Erinnerungsfoto von sich machen, wie sie am Rednerpult im Plenarsaal stehen oder sich über Besuchsangebote im Bundestag informieren.

Jung und Alt können hier in verschiedenen Quiz-Spielen ihr Wissen über das Parlament testen. Es winken attraktive Preise, vom Kaffeebecher mit Bundestagslogo bis zu einer Reise nach Berlin mit Besuch des Bundestages. Die Öffentlichkeitsarbeit des Bundestages ist mit einem umfangreichen Infotainment-Angebot vor Ort. Mitarbeiter der Verwaltung beantworten Fragen rund ums Parlament, in einem Bühnenprogramm stellen sich Abgeordnete aller Fraktionen den Fragen der Besucher. Ein Informationsstand bietet Broschüren und Bücher zum Mitnehmen. An einer Fotostation kann man sich an einem Rednerpult des Plenarsaals ablichten lassen. Karlchen Adler, das Maskottchen des Bundestages, spricht als Walking Act die jüngsten Besucher an, für die es eine Mal- und Bastelecke sowie leichte Fragespiele gibt.

Angebote auf Englisch und für Kinder

Für Besucher ohne Deutschkenntnisse wie zum Beispiel Touristen stehen Informationen auf Englisch zur Verfügung. Zudem kann ein breites Angebot von Videos, Audiobeiträgen und Texten angeschaut, angehört und mitgenommen werden.

Auch die kleinen Besucher kommen nicht zu kurz, denn es gibt eine „Kinderecke“, in der verschiedene Spiele und Quizze über politische Themen angeboten werden. Zudem wird die vom Deutschen Bundestag für Kinder bereitgestellte Seite www.kuppelkucker.de erklärt, und es besteht die Möglichkeit, die Seite anzuschauen und die Inhalte zu testen. (ll/vom/02.10.2018)