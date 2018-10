Liveübertragung: Donnerstag, 11. Oktober, 13.25 Uhr

Ohne vorherige abschließende Aussprache wird der Bundestag am Donnerstag, 11. Oktober 2018, über eine Reihe von Vorlagen abstimmen.

Europäisches Forstinstitut: Der Bundestag stimmt über die Finanzierung einer Niederlassung des Europäischen Forstinstituts (EFI) in Bonn ab. Die Bundesregierung legt dazu einen Gesetzentwurf (19/2858) vor, der das Abkommen vom 7. Dezember 2017 zwischen der Regierung und dem EFI über die Errichtung eines Büros in der Bundesrepublik auf eine gesicherte rechtliche Grundlage stellt. Darüber hinaus sollen die Rechte und Befugnisse des Instituts sowie seines Personals und der Delegationen seiner Mitglieder in Deutschland geregelt werden. Die Bundesregierung verpflichtet sich darin, in den nächsten zehn Jahren die Grundfinanzierung für das Büro von jährlich 250.000 Euro bereitzustellen. Außerdem sollen die Miet- und Unterhaltskosten für die Liegenschaft von rund 125.000 Euro jährlich sowie eine Sekretariatskostenpauschale von bis zu 50.000 Euro jährlich für das Büro übernommen werden. Das Land Nordrhein-Westfalen habe sich zudem verpflichtet, zu den Ausgaben der Herrichtung der anzumietenden Räumlichkeiten in Bonn einen finanziellen Beitrag in Höhe von bis zu 40.000 Euro zu leisten. Das EFI hat seinen Hauptsitz in Finnland und arbeitet das Forschungswissens in Europa im Bereich Wald und Umwelt für die Mitgliedstaaten und die europäischen Entscheidungsträger auf. Es ist eine internationale Organisation mit 26 Mitgliedsländern. Das EFI unterhält mehrere Büros in ganz Europa. Der Entscheidung liegt eine Beschlussempfehlung des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft (19/4591) zugrunde.

Reform des Markenrechts: Die Abgeordneten entscheiden über die Reform des Markenrechts ab. Die Bundesregierung legt dazu den Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der EU-Richtlinie zur Angleichung der Markenrechtsvorschriften (19/2898) vor. Die europäische Markenrechtsreform und das Markenrechtsmodernisierungsgesetz (MaMoG) verfolgen danach das Ziel, ein kohärentes System von nationalen und unionsweiten Markenrechten zu etablieren. Oberstes Ziel sei das ausgewogene Nebeneinander von Unionsmarke und nationaler Marke, heißt es in dem Entwurf. Weiter soll die Eintragung von Marken erleichtert und die wachsende Produktpiraterie effektiv bekämpft werden. Dazu soll die Richtlinie in deutsches Recht umgesetzt werden. Zusammen mit dem Entwurf übersandte die Bundesregierung als Anlagen die Stellungnahmen des Nationalen Normenkontrollrates und des Bundesrates sowie die Gegenäußerung des Bundesregierung zur Bundesratsstellungnahme. Der Abstimmung wird eine Beschlussempfehlung des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz zugrunde liegen.

Steuerabkommen mit Tunesien: Der Bundestag stimmt über ein Steuerabkommen mit dem nordafrikanischen Staat Tunesien ab. Dazu hat die Bundesregierung den Entwurf eines Gesetzes zu dem Abkommen vom 8. Februar 2018 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Tunesischen Republik zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (19/4464) eingebracht. Doppelbesteuerungen würden bei grenzüberschreitender wirtschaftlicher Betätigung ein erhebliches Hindernis darstellen, heißt es in dem Entwurf. Vorgesehen ist unter anderem eine Reduzierung der Quellensteuer bei Dividenden und Schachtelbeteiligungen in bestimmten Fällen. Der Abstimmung wird eine Beschlussempfehlung Finanzausschusses zugrunde liegen.

Freihandelsabkommen mit Singapur: Das Freihandelsabkommen mit dem Stadtstaat Singapur soll nach dem Willen der Fraktion Bündnis 90/die Grünen fair nachverhandelt werden. Auch Investitionsschutzabkommen sollen demnach abgelehnt werden. Dazu legen die Abgeordneten dem Bundestag einen Antrag zur Abstimmung vor.

Beschlüsse zu Petitionen: Der Bundestag wird über neun Beschlussempfehlungen des Petitionsausschusses zu Petitionen von Bürgerinnen und Bürgern abstimmen, die beim Bundestag eingegangen und dort bereits beraten worden sind. Die Beschlussempfehlungen beziehen sich auf die Sammelübersichten 93 bis 101 des Petitionsausschusses (19/4573, 19/4574, 19/4575, 19/4576, 19/4577, 19/4578, 19/4579, 19/4580, 19/4581).

Reifendruckkontrollsysteme für Pkw

Darunter befindet sich auch eine Petition mit der Forderung, Reifendruckkontrollsysteme für Pkw nur noch dann zuzulassen, wenn auch ein Wechsel der für das Reifendruckkontrollsystem benötigten Batterie möglich ist. Die in der Sitzung des Petitionsausschusses am 26. September 2018 verabschiedete Beschlussempfehlung sieht vor, die Petition dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur „als Material“ zu überweisen.

Den Verfahrensgrundsätzen des Petitionsausschusses zu Folge bedeutet dies, dass die Bundesregierung die Petition „in die Vorbereitung von Gesetzentwürfen, Verordnungen oder anderen Initiativen oder Untersuchungen einbeziehen soll“. Außerdem soll die Vorlage den Fraktionen des Bundestags zur Kenntnis gegeben werden, da sie nach Ansicht des Petitionsauschusses „als Anregung für eine parlamentarische Initiative geeignet erscheint“.

Praxis des Verschweißens der Batterie in der Kritik

Die Petition wird damit begründet, dass durch die heutige Praxis des Verschweißens der Batterie in den Sensoren ein Batteriewechsel unmöglich sei. Dadurch müsse jedes Mal - wenn die Batterie leer ist - ein neuer Sensor gekauft werden, auch wenn dieser gar nicht kaputt ist, schreiben die Petenten. Dies sei teuer und schade der Umwelt.

Wie der Petitionsausschuss in der Begründung zu der mehrheitlich verabschiedeten Beschlussempfehlung schreibt, müssen neu zugelassene Pkw seit November 2014 mit einem präzisen System zur Überwachung des Reifendrucks ausgerüstet sein, dass den Fahrer im Interesse eines optimalen Kraftstoffverbrauches und der Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr warnt, wenn es in einem Reifen zu einem Druckverlust kommt. Die entsprechende Vorschrift lege nicht fest, ob Batterien in dem Sensor auswechselbar sein müssen, was bedeute, „dass es grundsätzlich zulässig ist, die Sensoren so zu gestalten, dass die Batterien ausgetauscht werden können“, heißt es in der Vorlage.

Batterieloses System ist technisch möglich

Um aber Wassereinflüsse auf die Funktion des Reifendruckkontrollsystems zu verhindern, müssten die Reifendrucksensoren absolut dicht sein, schreiben die Abgeordneten. Um diese Dichtheit zu erreichen würden die Batterien in den Sensoren daher meist vergossen. „In Hinblick auf die Verkehrssicherheit ist die Dichtheit der Sensoren zur Funktionsaufrechterhaltung höher zu werten als der Aspekt, die Sensoren so zu gestalten, dass Batterien austauschbar sind“, heißt es in der Beschlussempfehlung.

Darin macht der Petitionsausschuss jedoch auch darauf aufmerksam, dass es bereits Systeme gebe, beispielsweise mittels einer Transponder-Technik im Sensor, die ganz ohne Batteriewechsel auskämen. „Technisch möglich ist ein batterieloses System also, so dass das Dichtungsproblem gelöst wäre“, urteilen die Parlamentarier. Pkw-Halter erhielten damit eine nachhaltige Lösung, die nicht nur Geld und Aufwand sparen, sondern auch unnötigen Müll vermeiden könne. (hau/eis/01.10.2018)