Liveübertragung: Donnerstag, 11. Oktober, 11.10 Uhr

Den von der Bundesregierung angekündigten Entwurf für ein Teilhabechancengesetz berät der Bundestag am Donnerstag, 11. Oktober 2018, in erster Lesung. Nach einstündiger Debatte soll der bislang noch nicht vorliegende Entwurf zur weiteren Beratung an die mitberatenden Ausschüsse unter Federführung des Ausschusses für Arbeit und Soziales überwiesen werden. Mit dem Gesetzentwurf sollen die Chancen Langzeitarbeitsloser, einen Arbeitsplatz zu finden, erhöht werden. Dazu soll ein öffentlich geförderter Arbeitsmarkt mit individuellen Unterstützungs- und Betreuungsangeboten geschaffen werden.

Ziel ist Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt

Konkret vorgesehen ist, die Eingliederung von Leistungsberechtigten in den allgemeinen Arbeitsmarkt, die seit mindestens zwei Jahren arbeitslos sind, mit einem Zuschuss zum Arbeitsentgelt für 24 Monate zu unterstützen. Im ersten Jahr soll der Zuschuss bei 75 Prozent liegen - im zweiten Jahr bei der Hälfte des regelmäßig gezahlten Arbeitsentgelts. Gefördert werden sollen sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse bei allen Arbeitgebern mit dem Ziel der Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt. Dabei solle eine Nachbeschäftigungspflicht des Arbeitgebers von sechs Monaten nach dem Ende der Förderung bestehen. Flankierend zum Lohnkostenzuschuss soll eine beschäftigungsbegleitende Betreuung, ein Coaching, erfolgen. (hau/01.10.2018)