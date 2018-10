Die FDP-Fraktion will die Maghreb-Staaten Algerien, Marokko und Tunesien als sichere Herkunftsstaaten einstufen lassen und hat einen entsprechenden Gesetzentwurf zur Änderung des Asylgesetzes (19/957) vorgelegt, über den der Bundestag am Donnerstag, 1. März 2018, in erster Lesung debattiert hat. Im Anschluss wurde der Gesetzentwurf zur federführenden Beratung an den Innenausschuss überwiesen.



FDP: Asylverfahren könnte beschleunigt werden

Die FDP verweist darauf dass 2017 in Deutschland 222.683 Asylanträge gestellt worden seien, mit Ausnahme der Jahre 2015 und 2016 der höchste Wert seit 1993. Darunter befänden sich auch Asylbewerber aus Algerien, Marokko und Tunesien. Die zur Verfügung stehenden Mittel sollten nach Ansicht der FDP auf jene Bewerber konzentriert werden, deren Anspruch asylrechtlichen Schutzes begründet ist. Durch die Einstufung von Ländern als sichere Herkunftsstaaten könnte das Asylverfahren beschleunigt werden.



Die Fraktion verweist darauf, dass die Bundesregierung bereits in der vergangenen Wahlperiode einen Gesetzentwurf (18/8039) eingebracht hatte, der an der fehlenden Zustimmung des Bundesrates gescheitert war. Es sei zu erwarten, dass die Einstufung Algeriens, Marokkos und Tunesiens als sichere Herkunftsstaaten zu einer Entlastung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) sowie der Länder und Kommunen führen werde. (nal/01.03.2018)