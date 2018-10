Liveübertragung: Donnerstag, 18. Oktober, 9 Uhr

Den von der Bundesregierung angekündigten Gesetzentwurf „zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung“ (19/4947) berät der Bundestag am Donnerstag, 18. Oktober 2018, in erster Lesung. Ebenfalls beraten werden sollen im Verlauf der einstündigen Debatte ein von der AfD-Fraktion avisierter Antrag mit dem Titel: „Nachhaltigkeit beim Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung sicherstellen“ sowie ein von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen angekündigter Antrag mit dem Titel: „Qualität in der Kindertagesbetreuung verbindlich und dauerhaft sicherstellen“. Alle drei derzeit noch nicht vorliegenden Initiativen sollen im Anschluss zur weiteren Beratung an den federführenden Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend überwiesen werden.

Befreiung von Kita-Gebühren

Der Bund will mit dem „Gute-Kita-Gesetz“ zukünftig die Länder bei der Verbesserung der Kita-Qualität unterstützen. Bereitgestellt werden sollen dafür 5,5 Milliarden Euro. Teil des Gesetzes ist nach Regierungsangaben, dass eine bundesweit verpflichtende soziale Staffelung der Elternbeiträge eingeführt und einkommensschwache Familien von den Kita-Gebühren befreit werden.

Die Verteilung der Mittel an die Länder soll über Umsatzsteuerpunkte erfolgen. Damit das Geld tatsächlich dort ankommt, wo es gebraucht wird, ist geplant, mit den 16 Bundesländern individuelle Verträge abzuschließen, aus denen hervorgeht, mit welchen Handlungskonzepten sie für das Ziel von mehr Qualität und weniger Gebühren eintreten wollen. (hau/13.10.2018)