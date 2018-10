Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen fordert ein umfassendes Qualitätsmanagement beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in einem Antrag (19/4853), der am Freitag, 19. Oktober 2018, auf der Tagesordnung des Bundestages steht. Nach 45-minütiger Debatte soll die Vorlage an die mitberatenden Ausschüsse unter Federführung des Ausschusses für Inneres und Heimat überwiesen werden.

Fortlaufende Weiterbildung der Qualitätssicherer

Die Grünen fordern in ihrem Antrag, eine effektive Qualitätssicherung aller verfahrensrelevanten Arbeitsvorgänge sei umgehend umzusetzen. Offensichtlich fehlerhafte Bescheide müssten von Amts wegen aufgehoben werden. Verlangt werden auch die Einführung und der Ausbau eines „systematischen Beschwerdemechanismus für Asylsuchende bei offensichtlichen Verfahrensfehlern“. Zudem werde eine fortlaufende Weiterbildung der in den Außenstellen eingesetzten Qualitätssicherer benötigt – ebenso wie eine regelmäßige Rotation der Qualitätssicherer in den Außenstellen, um Unvoreingenommenheiten zu gewährleisten.

„Mängel beim BAMF müssen dringend behoben werden“

Das BAMF habe eine sehr bedeutsame Aufgabe, da es grundrechtsrelevante Verfahren bearbeite, schreiben die Grünen in ihrem Antrag. Am Anfang eines jeden guten Asylverfahrens, „das die Gerichte entlastet und fair und zügig vonstattengeht“, stünden gut geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch gut informierte Asylsuchende. Nur eine gut aufgestellte Behörde sei in der Lage, die Flüchtlingsaufnahme und das Asylverfahrens ordnungsgemäß durchzuführen und für eine gelungene Integration zu sorgen, urteilen die Abgeordneten.

Um die Geltendmachung von Schutzansprüchen zu ermöglichen und menschen- sowie verfassungsrechtliche Verpflichtungen zu wahren, komme es wesentlich darauf an, dass Asylsuchende Zugang zu einem fairen Asylverfahren haben. Angesichts der zu gewährleistenden Verfahrensgarantien müssten die seit Jahren beim BAMF bestehenden und durch aktuelle Entwicklungen verschärften Mängel dringend behoben werden, fordern die Grünen. (hau/13.10.2018)