Eine Stunde lang debattiert der Bundestag am Freitag, 19. Oktober 2018, über den Antrag der Linksfraktion „Streikrecht bei Ryanair durchsetzen – Mitbestimmungsrechte bei Luftfahrtunternehmen stärken“. Der Antrag soll im Anschluss zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Arbeit und Soziales überwiesen werden.

„Uneingeschränkte betriebliche Mitbestimmungsrechte“

Die Linke verlangt von der Bundesregierung einen Gesetzentwurf zur ersatzlosen Aufhebung des Paragrafen 117 des Betriebsverfassungsgesetzes, damit die in Deutschland stationierten Arbeitnehmer von Luftfahrtunternehmen uneingeschränkte betriebliche Mitbestimmungsrechte erhalten.

Darüber hinaus müsse die Regierung dafür sorgen, dass Luftfahrtunternehmen, die sich nicht an die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) halten, vor allem an die zur Vereinigungsfreiheit und zum Recht auf Kollektivverhandlungen, die Start- und Landerechte in Deutschland zum nächsten Flugplanwechsel verlieren.(vom/17.10.2018)