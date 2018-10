Liveübertragung: Donnerstag, 18. Oktober, 13.20 Uhr

Der Bundestag wird am Donnerstag, 18. Oktober 2018, eine Reihe von Vorlagen ohne Aussprache zur weiteren Beratung an die Ausschüsse überweisen:

Freizügigkeit von EU-Bürgern: Die Freizügigkeit von EU-Bürgern soll mit einem Gesetz gefördert werden, dessen Entwurf die Bundesregierung vorgelegt hat (19/4851). Gleichzeitig dient es deren Angaben zufolge der Neuregelung verschiedener Aspekte des internationalen Adoptionsrechts. Hintergrund sei die ab Mitte Februar 2019 geltende Verordnung (EU) 2016/1191 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 2016 zur Förderung der Freizügigkeit von Bürgern. Hier seien Durchführungsbestimmungen zu erlassen und Vorschriften im Bereich des Urkundenverkehrs mit dem Ausland neu zu fassen. Das Recht der Auslandsadoption bedürfe einer teilweisen Modernisierung. Die wenig effiziente Verteilung der Zuständigkeiten zwischen dem Bundesamt für Justiz (BfJ) und den anderen Stellen bei der Organisation der Auslandsadoption solle vereinfacht werden. Die Vorlage soll an den Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz überwiesen werden.

Änderungen im Eherecht: Die Bundesregierung hat den Entwurf eines Gesetzes zum Internationalen Güterrecht und zur Änderung von Vorschriften des Internationalen Privatrechts vorgelegt (19/4852). Er dient in erster Linie der Durchführung von zwei EU-Verordnungen, die in den teilnehmenden Mitgliedstaaten ab Ende Januar 2019 anzuwenden sind, wie sie mitteilt. Dabei gehe es um Fragen des ehelichen Güterstands und güterrechtlicher Wirkungen eingetragener Partnerschaften. Daneben solle eine Lücke im deutschen Internationalen Privatrecht geschlossen werden. Die Vorlage soll an den Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz überwiesen werden.

Tierschutz: Die Bundesregierung legt zur ersten Beratung einen Gesetzentwurf zur Neuordnung des Tierschutzrechts vor. Der Entwurf, der derzeit noch nicht vorliegt, soll an den Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft überwiesen werden.

Beschneidungen von Frauen: Die AfD-Fraktion legt einen Antrag zur Erhebung von Daten zur statistischen Erfassung von Beschneidungen von Frauen in der Bundesrepublik Deutschland vor. Der Antrag, der derzeit noch nicht vorliegt, soll an den Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend überwiesen werden.

Abweisungen an Frauenhäusern: Die AfD-Fraktion legt einen Antrag zur Erhebung von Daten zur statistischen Erfassung von Abweisungen an Frauenhäusern in der Bundesrepublik Deutschland vor. Der Antrag, der derzeit noch nicht vorliegt, soll an den Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend überwiesen werden.

Streikrecht bei Ryanair: Die Fraktion Die Linke legt einen Antrag zur Stärkung des Streikrechts bei Ryanair und für Mitbestimmungsrechte bei Luftfahrtunternehmen vor. Der Antrag, der derzeit noch nicht vorliegt, soll an den Ausschuss für Arbeit und Soziales überwiesen werden.

(eis/13.10.2018)