Fünf Sachverständige der Enquete-Kommission „Künstliche Intelligenz – Gesellschaftliche Verantwortung und wirtschaftliche, soziale und ökologische Potenziale“ werden am Montag, 15. Oktober 2018, in Initiativvorträgen in das Thema einführen und klären, was „Künstliche Intelligenz“ ist. Die Sitzung unter Vorsitz von Daniela Kolbe (SPD) beginnt um 9 Uhr im Sitzungssaal E 400 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert etwa drei Stunden.

Die Initiativvorträge werden live im Parlamentsfernsehen, im Internet auf www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen.

Vortragen werden die Sachverständigen Prof. Dr. Hannah Bast, Dr. Aljoscha Burchardt, Prof. Dr.-Ing. Sami Haddadin, Prof. Dr. Antonio Krüger und Prof. Dr. Katharina Zweig.

Zeit: Montag, 15. Oktober 2018, 9 bis 12 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 400