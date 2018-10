Mit der Anreicherung von Uran und der Herstellung von Brennelementen befasst sich der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit am Mittwoch, 17. Oktober 2018, in einer öffentlichen Anhörung. Dazu liegen ein Gesetzentwurf von Bündnis 90/Die Grünen (19/964) und ein Antrag der Fraktion Die Linke (19/2520) vor. Die Sitzung unter Vorsitz von Sylvia Kotting-Uhl (Bündnis 90/Die Grünen) beginnt um 11 Uhr im Sitzungssaal E 700 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert etwa zwei Stunden.

Gesetzentwurf der Grünen

Die Grünen wollen das Atomgesetz ändern und fordern das Aus für Urananreicherung und Brennelementherstellung in Deutschland. Spätestens am 31. Dezember 2022 soll nach Willen der Fraktion die Betriebserlaubnis für diese Anlagen erlöschen. Zur Begründung verweisen die Abgeordneten auf den in Deutschland bereits beschlossenen Atomausstieg zum 31. Dezember 2022. Dieser beziehe sich aber nur auf Kraftwerke und nicht auf die Anreicherung von Uran beziehungsweise die Herstellung von Brennelementen.

Da auch von diesen Betrieben atomare und chemotoxische Risiken ausgingen, müsse der Betrieb beendet werden, schreiben die Grünen. Zudem dienten die Produkte aus solchen Anlagen „dem Betrieb von grenznahen ausländischen Atomkraftwerken, deren Betriebsrisiken auch Menschen in Deutschland und die Umwelt betreffen“.

Antrag der Linken

Die Linke fordert die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf zur Stilllegung von Anlagen zur Kernbrennstoffversorgung vorzulegen. Außerdem solle der Export von Uranbrennstoff für Atomreaktoren im Ausland zukünftig untersagt werden können. Bislang sind eine Urananreicherungsanlage in Gronau (Nordrhein-Westfalen) und eine Brennelementefabrik in Lingen (Niedersachsen) vom Atomausstieg ausgenommen.

Die Fabriken belieferten jedoch weltweit Atomkraftwerke und stellten deren Weiterbetrieb sicher, argumentiert Die Linke in der Begründung des Antrags. Eine Stilllegung der Fabriken sei darum eine konsequente und glaubwürdige Fortsetzung der Politik zum Ausstieg aus der Atomenergie. (scr/mrt/10.10.2018)

Zeit: Mittwoch, 17. Oktober 2018, 11 bis 13 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 700

Liste der Sachverständigen

Dr. Stefan Wiesendahl, Rechtsanwalt

Friedrich Däuble, Ehemaliger Botschafter und Ständiger Vertreter der Bundesrepublik Deutschland bei dem Büro der Vereinten Nationen und bei anderen internationalen Organisationen in Wien

Holger Bröskamp, Ehemaliger Geschäftsführer der GNS Gesellschaft für Nuklear-Service mbH

Dr. Dörte Fouquet, Rechtsanwältin

Prof. Dr. Wolfgang Ewer, Rechtsanwalt

Dipl.-Phys. Jan-Christian, Lewitz LTZ Consulting GmbH

Dr. Herbert Posser, Rechtsanwalt

Dr. Ulrich Wollenteit, Rechtsanwalt

Univ.-Prof. Dr. Joachim Wieland, Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer