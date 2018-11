Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen will die Entwicklung des sogenannten E-Sports fördern und gestalten. Darunter wird elektronischer Sport, der sportliche Wettkampf zwischen Menschen mit Hilfe von Computerspielen, verstanden. Einen entsprechenden Antrag (19/5545) hat das Parlament am Donnerstag, 8. November 2018, erstmalig beraten. Die Vorlage wurde anschließend zur federführenden Beratung an den Sportausschuss überwiesen.

Visa-Erleichterungen für eSportler gefordert

Die Grünen fordern die Bundesregierung unter anderem auf, die ehrenamtliche Arbeit in Vereinen mit E-Sport-Angebot anzuerkennen, den E-Sport in den Vorschriften über die Gemeinnützigkeit zu verankern und den E-Sport im Hinblick auf die Gemeinnützigkeit mit dem traditionellen Sport gleichzustellen.

Zugleich solle Deutschland zu einem attraktiven Ausrichterland für eSport-Veranstaltungen werden. Die Vergabe von Visa für E-Sportlerinnen und E-Sportler solle erleichtert werden, um sicherzustellen, dass sie zu E-Sport-Events in Deutschland einreisen und auch am längerfristigen Liga- und Trainingsbetrieb teilnehmen können. (sas/08.11.2018)