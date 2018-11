Die Linke (19/2699) und Bündnis 90/Die Grünen (19/2514) wollen Menschen mit geringem Einkommen einen kostenlosen Zugang zu Verhütungsmitteln ermöglichen. Über ihre zu diesem Zweck eingebrachten Anträge hat der Bundestag am Donnerstag, 28. Juni 2018, erstmals beraten. Die Anträge wurden anschließend zur federführenden Beratung an den Gesundheitsausschuss überwiesen.

Grüne: Zugang zur selbstbestimmten Verhütung

Die Grünen verlangen in ihrem Antrag, der Zugang zu zuverlässigen, qualitativ hochwertigen und individuell passenden Verhütungsmitteln müsse für alle, unabhängig von Einkommen und Wohnort, gewährleistet sein.

Versicherte hätten bis zum vollendeten 20. Lebensjahr Anspruch auf Versorgung mit ärztlich verordneten Mitteln zur Empfängnisverhütung. Aber auch über diese Altersgrenze hinaus könnten Menschen in wirtschaftlich schwierigen Lagen sein, die ihnen den Zugang zu einer selbstbestimmten Verhütung erschwere.

Linke sieht Leistungspflicht der Gesetzlichen Kassen

Kostenlosen Zugang zu Verhütungsmitteln will auch die Linksfraktion: Sie fordert in ihrem Antrag die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf vorzulegen, der verschreibungspflichtige Verhütungsmittel und operative Eingriffe (Sterilisation) ohne Alters- und Indikationseinschränkung in die Leistungspflicht der Gesetzlichen Krankenkassen (GKV) aufnimmt.

Wirksame nicht verschreibungspflichtige Verhütungsmittel, insbesondere die symptothermale Methode und Kondome, sollen ebenfalls erstattungsfähig werden. Dafür will die Fraktion den Versicherten ein monatliches Budget bereitstellen, das für eine erstattungsfähige Verhütungsmethode ihrer Wahl inklusive Notfallkontrazeptiva abgerufen werden kann. (pk/sas/28.06.2018)