Liveübertragung: Donnerstag, 22. November, 12.30 Uhr

Ohne Aussprache stimmt der Bundestag am Donnerstag, 22. November 2018, eine Reihe von Vorlagen zur weiteren Beratung in die Ausschüsse überwiesen:

Cannabis: Im Gesundheitsausschuss federführend beraten werden soll ein Gesetzentwurf von Bündnis 90/die Grünen zur Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch zur ärztlichen Therapiefreiheit bei der Verordnung von Cannabis als Medizin.

Kryptographie: Im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung federführend beraten werden soll ein FDP-Antrag (19/4845) zur Entwicklung sicherer Kryptographieverfahren für Quantencomputer. Die FDP fordert zusammen mit nationalen Unternehmen die Entwicklung einer anerkannten Software zu unterstützen, die die Datensicherheit in Form einer auch gegen Angriffe mit Quantencomputern sicheren Verschlüsselung gewährleistet und das Qualitätssiegel "Made in Germany" trägt. Die neu gegründete Cyber-Agentur müsse in Zusammenarbeit mit den drei Kompetenzzentren zur IT-Sicherheitsforschung - CISPA, CRISP und KAS-TEL-Regeln und Standards setzen, die die öffentliche Infrastruktur sowie Unternehmen umsetzen sollten, so dass die Sicherheit der Datenkommunikation auch bei Existenz von Quantencomputern sichergestellt werde. Die eigene IT-Infrastruktur soll quantencomputerresistent gemacht werden.

Antennengemeinschaften: Im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz federführend beraten werden soll ein Antrag der AfD-Fraktion zur Befreiung der Antennengemeinschaften von der Vergütungspflicht für die Kabelweitersendung von Fernseh- und Hörfunksignalen gegenüber Verwertungsgesellschaften.

Enquete-Kommission Bundeswehr: Im Ausschuss für Verteidigung federführend beraten werde soll ein FDP-Antrag zur Einsetzung einer Enquete-Kommission zur Einsatzbereitschaft der Bundeswehr.

(eis/12.11.2018)