Liveübertragung: Freitag, 30. November, 15.30 Uhr

Der Deutsche Bundestag befasst sich in der letzten Debatte der Sitzungswoche am Freitag, 30. November 2018, auf Verlangen der Fraktion der AfD eine Aktuelle Stunde zu dem Thema „Parlamentarische Kontrolle gewährleisten – Keine vorgezogene Annahme des Globalen Paktes zu Flüchtlingen in Marrakesch“. (eis/27.11.2018)