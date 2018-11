Liveübertragung: Freitag, 30. November, 14.45 Uhr

Mit künstlicher Intelligenz befasst sich der Bundestag am Freitag, 30. November 2018. In 45-minütiger Debatte diskutieren die Abgeordneten Anträge der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/5667, 19/5895), der Fraktion der FDP (19/5629) und der AfD (19/6062). Im Anschluss sollen die Vorlagen in die Ausschüsse überwiesen werden. Im Falle des ersten Grünen-Antrags und des FDP-Antrags ist derzeit noch offen, ob der Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung, der Ausschuss für Wirtschaft und Energie oder der Ausschuss Digitale Agenda die Federführung übernehmen wird. Beim AfD-Antrag ist die Federführung zwischen Bildungs- und Forschungsausschuss undAusschuss Digitale Agenda strittig. Der zweite Antrag der Grünen (19/5895) soll federführend an den Verteidigungsausschuss gehen.

AfD: Doppelförderung vermeiden

Die AfD fordert in ihrem Antrag mit dem Titel „Künstliche Intelligenz – Forschung und Anwendung für den Innovationsstandort Deutschland und zum Wohl unserer Gesellschaft fortentwickeln“ die Bundesregierung unter anderem auf, zur Förderung von Technologietransfer und Unternehmensgründungen nicht nur internationale und überregionale Kompetenzzentren einzurichten, sondern auch regionale Innovationscluster zur Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft.

Beim Aufbau des virtuellen deutsch-französischen Forschungs- und Innovationsnetzwerk und beim europäischen Innovationscluster zur Künstlichen Intelligenz sei darauf zu achten, deren Arbeit eng mit den virtuellen Forschungs- und Innovationsnetzwerken des European Institute of Innovation & Technology der Europäischen Union abzustimmen, um Doppelförderung zu vermeiden.

FDP fordert genaue Zielvorgaben

Die FDP-Fraktion fordert in ihrem Antrag von der Bundesregierung, die für Dezember angekündigte Strategie zur Künstlichen Intelligenz (KI) erfolgsorientiert auszurichten. Die Liberalen schlagen vor, „genaue Zielvorgaben“ zu identifizieren und ein Benchmark für die Erfüllung dieser Ziele zu entwickeln.

Perspektivisch soll die Bundesrepublik nach Vorstellungen der FDP so in diesem Bereich mit den USA und China aufschließen. Weitere Forderungen der Liberalen beziehen sich beispielsweise auf die Forschungsförderung, Patenanmeldungsprozesse und die Bereitstellung von Wagniskapital.

Grüne I: Globalen Rahmen für Erforschung von KI nutzen

Die Grünen verlangen, Künstliche Intelligenz auf Grundlage europäischer Werte zu entwickeln und zum Wohl von Gesellschaft und Umwelt zu gestalten (19/5667). Neben der europäischen Einbettung der deutschen KI-Strategie müsse auch der globale Rahmen für die Erforschung, die Entwicklung und den Einsatz von KI stärker genutzt werden, fordern die Abgeordneten.

Die Bundesregierung solle sich deshalb dafür einsetzen, dass unter dem Dach der Vereinten Nationen ein Dialog zu globalen Rahmenbedingungen für Künstliche Intelligenz geschaffen wird, heißt es in der Vorlage.

Grüne II: Keine Kampfroboter mit EU-Gelder fördern

In einem zweiten Antrag (19/5895) spricht sich die Fraktion gegen die Förderung Letaler Autonomer Waffensysteme (Kampfroboter) durch den Europäischen Verteidigungsfonds aus. Die Abgeordneten verweisen darauf, dass die Formulierung des Artikel 11 Absatz 6 im Vorschlag für eine Verordnung zur Einrichtung des Europäischen Verteidigungsfonds inhaltlich die Kompromissformulierung sei, die Rat, Kommission und Europaparlament bei der Einrichtung des Förderprogramms EDIDP vereinbart hätten. Sie besage lediglich, dass sich die EU an geltendes Völkerrecht halten solle, wozu sie ohnehin verpflichtet sei.

Ohne die Nennung bestimmter Arten von inhumanen Waffentypen, wie von allen Fraktionen des Europäischen Parlaments beschlossen worden sei, sei dieser Absatz wenig zielführend und würde nicht helfen, das im Koalitionsvertrag formulierte Ziel einer Ächtung letaler autonomer Waffen zu erreichen, welches bekanntlich völkerrechtlich noch nicht reguliert ist, heißt es in dem Antrag. (scr/hau/vom/29.11.2018)