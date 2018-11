Liveübertragung: Donnerstag, 29. November, 11 Uhr

Der Bundestag berät am Donnerstag, 29. November 2018, einen Antrag der FDP-Fraktion (19/5764) mit der Forderung nach einem „Recht auf Verschlüsselung“ und der Stärkung von Privatsphäre und Sicherheit im digitalen Raum. Nach einstündiger Debatte soll die Vorlage zur weiteren Beratung an die Ausschüsse überwiesen werden. Derzeit ist noch strittig, ob der Ausschuss für Inneres und Heimat oder der Ausschuss Digitale Agenda die Federführung dabei übernehmen werden.

Schäden durch unbefugten Zugriff Dritter begrenzen

In dem Antrag schreibt die Fraktion, ein Recht auf Verschlüsselung könne dazu beitragen, dass „die Akzeptanz für und verbreitete Anwendung von Verschlüsselungstechnologien in der Bevölkerung, Wirtschaft wie auch öffentlichen Institutionen“ erhöht werde. Dadurch könne der Schaden durch unbefugten Zugriff Dritter auf sensible und persönliche Daten erheblich begrenzt werden. Bei der Verschlüsselung von Daten und Netzverkehr ginge es um „in der Verfassung verbriefte Grundrechte“, die etwa den Schutz des Eigentums, der Privatsphäre und der Vertraulichkeit der Kommunikation umfassen, heißt es in dem Antrag weiter.

Perspektivisch sollen nach einer Übergangsfrist Telekommunikations- und Telemedienanbieter verpflichtet werden, ihre zukünftigen technischen Systeme standardmäßig abhörsicher anzubieten. Weitere Forderungen beziehen sich auf die Weiterentwicklung von Verschlüsselungstechnologien sowie darauf, die Verwendung frei verfügbarer Verschlüsselungsstandards wie etwa GPG (GNU Privacy Guard) voranzutreiben. (lbr/hau/25.11.20180)