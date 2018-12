Liveübertragung: Donnerstag, 13. Dezember, 13.05 Uhr

Ohne vorherige abschließende Aussprache wird der Bundestag am Donnerstag, 13. Dezember 2018, über eine Reihe von Vorlagen abstimmen.

Änderung des Eisenbahngesetzes: Der Bundestag stimmt über eine Änderung des Allgemeinen Eisenbahngesetzes ab. Dazu hatte die Bundesregierung einen Gesetzentwurf (19/5421) vorgelegt, zu dem der Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur eine Beschlussempfehlung erarbeitet. Mit der Novellierung will die Bundesregierung Regelungen im Allgemeinen Eisenbahngesetz, die über die Anwendung des umgesetzten europäischen Rechts entscheiden, an geänderte EU-Richtlinien anpassen. Mit einer Ergänzung des Paragrafen 7a werde zudem klargestellt, „dass ein Eisenbahnverkehrsunternehmen unabhängig von der Art seiner Sicherheitsbescheinigung zu umfassender Hilfeleistung verpflichtet ist“, heißt es in dem Entwurf. Mit der Gesetzesänderung reagiert die Bundesregierung auf zwei Vertragsverletzungsverfahren durch die EU-Kommission. Deutschland hatte von den in der ursprünglichen Richtlinie enthaltenen Ausnahmeregelungen für „Regionalbahnen“ und „Regionalbahnsysteme“ in einer Form Gebrauch gemacht, die auf Kritik der EU-Kommission gestoßen war.

Erweiterung bei Gewährleistungsfristen: Der Bundestag stimmt über einen Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zur Verbesserung des Gewährleistungsrechts (19/6105) ab. Damit Verbraucher die vorgesehene Gewährleistungsfrist auch tatsächlich in Anspruch nehmen können, müsse die Beweislastumkehr an die Länge der Gewährleistungsfrist angepasst werden. Außerdem müsse die Gewährleistungsfrist bei langlebigen Produkten ihrer technisch möglichen Lebensdauer angemessen sein. Mit Blick auf die von der EU-Kommission und dem Europäischen Parlament angestrebte Vollharmonisierung der Gewährleistungsrechte, die den Verbraucherschutz nicht verbessern würde, soll der Bundestag nach dem Willen der Antragsteller die Bundesregierung auffordern, in den Verhandlungen mit der EU die von der EU-Kommission vorgeschlagene Beweislastumkehr von zwei Jahren zu unterstützen, die Vollharmonisierung sowohl der Gewährleistungsfrist als auch der Beweislastumkehr aber abzulehnen, um weitergehende Gewährleistungsfristen weiterhin zu ermöglichen.Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz wird eine Beschlussempfehlung dazu vorlegen.

Beschlüsse zu Petitionen: Der Bundestag wird über zwölf Beschlussempfehlungen des Petitionsausschusses zu Petitionen abstimmen, die beim Bundestag eingegangen und vom Petitionsausschuss beraten worden sind (19/6115, 19/6116, 19/6117, 19/6118, 19/6119, 19/6120, 19/6121, 19/6122, 19/6123, 19/6124, 19/6125, 19/6126). Die Beschlussempfehlungen betreffen die Sammelübersichten 145 bis 156 zu Petitionen.

Arbeitsrechtliche Gleichstellung von Rotkreuzschwestern

Darunter befindet sich auch eine Petition mit der Forderung, der Bundestag möge die arbeitsrechtliche Gleichstellung von Rotkreuzschwestern beschließen. Zur Begründung wird angeführt, dass viele Rotkreuzschwestern über keinen Arbeitsvertrag verfügten. Dies habe weitreichende Folgen, wie etwa jene, dass Rotkreuzschwestern nicht vor Arbeitsgerichten klagen könnten, heißt es in der Petition. Die in der Sitzung des Petitionsausschusses am 28. November 2018 mehrheitlich verabschiedete Beschlussempfehlung sieht nun vor, das Petitionsverfahren abzuschließen. Dem Anliegen der Petition werde durch die geltende Rechtslage bereits weitgehend Rechnung getragen, heißt es in der mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen sowie der FDP-Fraktion verabschiedeten Beschlussvorlage.

In der Begründung verweist der Petitionsausschuss darauf, dass „über das Vorliegen einer Arbeitnehmereigenschaft nach der allgemeinen Rechtssystematik grundsätzlich die Arbeitsgerichte entscheiden“. Im Falle der Rotkreuzschwestern habe das Bundesarbeitsgericht (BAG) entschieden, diese nicht als Arbeitnehmer einzuordnen. Begründet worden sei die Entscheidung damit, dass – entsprechend dem Selbstverständnis der Rotkreuzschwestern – diese ihre Tätigkeit nicht auf Grundlage eines Arbeitsvertrages sondern der Mitgliedshaft in einer Schwesternschaft erbringen würden. Aus Sicht des BAG werden dadurch „zwingenden arbeitsrechtliche Schutzvorschriften nicht umgangen“.

Regelungen zur Rechtsstellung der Rotkreuzschwestern

Die Rechtsstellung der Rotkreuzschwestern sei in den Satzungen der jeweiligen Schwesternschaft sowie der gemeinsamen Mitgliederordnung geregelt. Darin fänden sich Entsprechungen zu den für das Arbeitsverhältnis charakteristischen individuellen Ansprüchen und Schutzbestimmungen wie zum Beispiel Regelungen zur Vergütung, zum Urlaub, zur Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, zu Mutterschaft und Elternzeit sowie zum Ausschluss aus der Schwesternschaft. Für die Gestellung von Mitgliedern einer Schwesternschaft des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) – etwa zur Arbeit in einem vertraglich mit dem DRK verbundenen Krankenhaus – gelte das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) „mit Ausnahme der Regelungen zur Überlassungshöchstdauer“ (18 Monate), heißt es in der Beschlussempfehlung.

Der Gesetzgeber habe sich dafür entschieden, um den Erhalt der DRK-Schwesternschaft und die Einsatzfähigkeit der Rotkreuzschwestern für gesetzliche und humanitäre Aufgaben des DRK sicherzustellen und zugleich die Rotkreuzschwestern weitestgehend unter den ausdrücklichen Schutz des AÜG zu stellen, schreiben die Abgeordneten. Letzteres beträfe insbesondere die Regelungen zu Equal Pay sowie die mit der letzten Änderung des AÜG eingeführten Regelungen zur ausdrücklichen und vorherigen Offenlegung von Arbeitnehmerüberlassung und zum Verbot des Streikbrechereinsatzes. (hau/vst/eis/04.12.2018)