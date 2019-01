Der Bundestag hat am Freitag, 9. November 2018, den Gesetzentwurf der Bundesregierung (19/5313) für den Übergangszeitraum nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union (Brexit-Übergangsgesetz) erstmals beraten und zur federführenden Beratung an den Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union überwiesen. An den Ausschuss für Inneres und Heimat überwies das Parlament einen Antrag der FDP (19/5528), der einen Grundrechtsschutz in der Sicherheitskooperation mit dem Vereinigten Königreich nach dem Brexit vorsieht.

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Hauptziel des Gesetzentwurfs ist es der Bundesregierung zufolge, für den Übergangszeitraum in jenen Bestimmungen des Bundesrechts Rechtsklarheit herzustellen, in denen auf die Mitgliedschaft in der EU Bezug genommen wird. Für solche Bestimmungen enthält der Entwurf eine klare und einfache Regelung für den Übergangszeitraum: Wenn im Bundesrecht von den Mitgliedstaaten der EU die Rede ist, so ist damit auch das Vereinigte Königreich gemeint, sofern keine der genannten Ausnahmen greift.

Zudem enthält der Gesetzentwurf eine Regelung zugunsten britischer und deutscher Staatsangehöriger, die vor Ablauf des Übergangszeitraums einen Antrag auf Einbürgerung stellen. Sie sollen ihre britische beziehungsweise deutsche Staatsangehörigkeit beibehalten dürfen, auch wenn über ihre Einbürgerung erst nach Ablauf des Übergangszeitraums entschieden wird. In diesen Fällen soll unter bestimmten Bedingungen die doppelte Staatsangehörigkeit hingenommen werden.

Antrag der FDP

Die FDP fordert die Bundesregierung in ihrem Antrag auf, sich auf EU-Ebene für den Abschluss eines Sicherheitsabkommens zwischen der EU und Großbritannien einzusetzen. Das Vereinigte Königreich solle gleichberechtigtes Mitglied bestehender Strukturen sein und entsprechende Rechte, aber auch Pflichten von Vollmitgliedern wahrnehmen. Gleichzeitig müsse die Autonomie der EU, eigene Beschlüsse zu fassen, gewahrt bleiben.

Bestehende Ungleichgewichte im Datenaustausch sollten behoben werden, schreibt die Fraktion. Die Briten könnten uneingeschränkten Zugang zu Datenbanken nur dann erhalten, wenn sie selbst in diesem Rahmen uneingeschränkt Datensätze liefern. (sas/vom/09.11.2018)