Liveübertragung: Donnerstag, 17. Januar, 15.50 Uhr

Der von der AfD-Fraktion angekündigte „Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung kindergeldrechtlicher Regelungen“ steht am Donnerstag, 17. Januar 2019, auf der Tagesordnung des Bundestages. Im Anschluss an die 45-minütige Debatte soll der noch nicht vorliegende Gesetzentwurf zur federführenden Beratung an den Finanzausschuss überwiesen werden. (hau/02.01.2019)