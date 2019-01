Liveübertragung: Donnerstag, 17. Januar, 10.30 Uhr

Über die geplante Änderung des Transplantationsgesetzes diskutiert der Bundestag am Donnerstag, 17. Januar 2019. Dazu wird die Bundesregierung den Entwurf eines „Zweiten Gesetzes zur Änderung des Transplantationsgesetzes – Verbesserung der Zusammenarbeit und der Strukturen bei der Organspende“ vorlegen. Im Verlauf der einstündigen Debatte wird auch ein Antrag der FDP-Fraktion mit dem Titel „Chancen von altruistischen Organlebendspenden nutzen – Spenden erleichtern“ (19/5673) in erster Lesung beraten. Im Anschluss sollen die beiden Vorlagen zur weiteren Beratung an die Ausschüsse unter Federführung des Gesundheitsausschusses überwiesen werden.

Transplantationsbeauftragter soll freigestellt werden

Die Bundesregierung plant mit dem von ihr angekündigten Gesetzentwurf die strukturellen und finanziellen Voraussetzungen in den Entnahmekrankenhäusern beziehungsweise für die Entnahmekrankenhäuser zu schaffen, um die Organspendezahlen nachhaltig zu erhöhen. Damit die Transplantationsbeauftragten die notwendige Freistellung von ihren sonstigen Aufgaben im Entnahmekrankenhaus erhalten, soll eine bundeseinheitlich klar definierte Freistellungsregelung ins Gesetz aufgenommen werden. Diese sieht laut Regierung eine anteilige Freistellung der Transplantationsbeauftragten von ihren sonstigen Aufgaben „abhängig von der Anzahl der in einem Entnahmekrankenhaus vorhandenen Intensivbehandlungsbetten“ vor.

Die anteilige Freistellung der Transplantationsbeauftragten soll den betroffenen Krankenhäusern zukünftig vollständig refinanziert werden. Außerdem soll die Position der Transplantationsbeauftragten ausgebaut werden, indem diese „Zugang zu den Intensivstationen erhalten, alle erforderlichen Informationen zur Auswertung des Spenderpotenzials erhalten und hinzuzuziehen sind, wenn Patientinnen und Patienten nach ärztlicher Beurteilung als Organspender in Betracht kommen“.

FDP fordert liberalere Organspendenpraxis

Die FDP-Fraktion spricht sich in ihrem Antrag für eine liberalere Organspendenpraxis aus. So sollten auch „altruistische Organlebendspenden“ (Organspenden unter Nichtverwandten ohne Gegenwert) ermöglicht werden, um die Zahl der verfügbaren Organe zu erhöhen. Bei Nieren- und Lebertransplantationen könnten die Spender schließlich mit nur einer Niere oder einem Teil der Leber mit lediglich geringen Einschränkungen weiterleben.

Das derzeit geltende Subsidiaritätsprinzip solle wegfallen, verlangen die Liberalen. Damit werde vorgeschrieben, dass eine mögliche postmortale Spende stets der Lebendspende vorzuziehen sei, auch wenn von einer nahestehenden Person ein Organ angeboten werde.

„Lebensspender bei Zuteilung bevorzugen“

Eine weitere zulässige Variante solle die Überkreuzspende sein, die zwei Paaren wechselseitige Transplantationen ermögliche, wenn aus medizinischen Gründen eine Spende an den eigenen Partner ausgeschlossen sei. Schließlich solle auch die rein altruistische Organspende ermöglicht werden, um Überlebenshilfe in einem konkreten Fall zu leisten sowie die nicht zielgerichtete Spende an einen Organpool.

Ehemalige Lebendspender sollten nach Ansicht der FDP bei der Zuteilung bevorzugt werden, wenn sie selbst einmal eine Transplantation benötigen. (pk/hau/02.01.2019)