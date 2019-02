Der Bundestag hat am Donnerstag, 21. Februar 2019, über die Fortsetzung des Afghanistan-Einsatzes der Bundeswehr bis Ende März 2020 beraten. Der dazu von der Bundesregierung vorgelegte Antrag (19/7726) wurde im Anschluss an die 45-minütige Debatte zur federführenden Beratung an den Auswärtigen Ausschuss überwiesen. Ebenso wurde auch mit den Anträgen der AfD-Fraktion mit dem Titel „Das deutsche Engagement in Afghanistan beenden“ (19/7937) und der Linksfraktion mit dem Titel „Bundeswehr sofort aus Afghanistan abziehen“ (19/7908) verfahren, die die Abgeordneten im Plenum mitberaten hatten.

Antrag der Bundesregierung

Das derzeitige Mandat für den Nato-geführten Unterstützungs- und Ausbildungseinsatz „Resolute Support“, an dem sich Deutschland seit 2015 beteiligt, läuft Ende März 2019 aus. Bislang konnten bis zu 1.300 Bundeswehrsoldaten im Rahmen dieser Mission an den Hindukusch entsendet werden. Dabei soll es dem Antrag zufolge bleiben: Auch in Zukunft sollen nicht mehr als 1.300 Soldaten eingesetzt werden.

Auch bleibt es dem Antrag zufolge Auftrag der Mission, die nationalen afghanischen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte zu befähigen, ihrer Sicherheitsverantwortung nachzukommen. Dazu sollen sie ausgebildet, beraten und unterstützt werden. Bis zum Ende der militärischen Präsenz im Norden Afghanistans soll unter anderem auch der Betrieb des militärischen Teils des Flugplatzes in Mazar-e Scharif aufrechterhalten werden. Die einsatzbedingten Zusatzausgaben vom 1. April 2019 bis 31. März 2020 sollen voraussichtlich insgesamt rund 360,9 Millionen Euro betragen.

Antrag der AfD

Die AfD fordert, das deutsche Engagement am Hindukusch zu beenden, indem der Abzug deutscher Entwicklungsorganisationen, soweit beeinflussbar, veranlasst und der Abzug der deutschen Unterstützungskräfte aus Verwaltung, Justiz und Polizei vorbereitet und durchgeführt wird. Die noch verbliebenen deutschen Streitkräfte sollten im engen Schulterschluss mit den Verbündeten abziehen.

Im Benehmen mit den Verbündeten in der Nato solle der geordnete Abzug des Verteidigungsbündnisses aus Afghanistan herbeigeführt werden. Kräfte und Mittel sollten so vorgehalten werden, dass Deutschland seine Verbündeten und Partner bei Bedarf bei den Abzugsbewegungen unterstützen kann.

Antrag der Linken

Die Linke fordert die Bundesregierung auf, den Einsatz der bewaffneten deutschen Streitkräfte an dem Nato-geführten Einsatz „Resolute Support“ für die Ausbildung, Beratung und Unterstützung der afghanischen nationalen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte in Afghanistan sofort für beendet zu erklären.

Darüber hinaus solle der Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan sofort eingleitet werden. (vom/sas/vst/21.02.2019)