Liveübertragung: Donnerstag, 21. Februar, 11.10 Uhr

Der Bundestag berät am Donnerstag, 21. Februar 2019, erstmalig eine Stunde lang über einen von CDU/CSU und SPD vorgelegten Antrag mit dem Titel „Kinder- und Jugendhilfe weiterentwickeln, Perspektive der Betroffenen und Beteiligten mit einbeziehen“ (19/7904). Mitberaten werden dann auch ein Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel „Kinder- und Jugendhilfe-Reform vom Kopf auf die Füße stellen“ (19/7909) und ein Antrag von Bündnis 90/Die Grünen mit dem Titel „Kinder- und Jugendhilfe – Beteiligungsrechte stärken, Beschwerden erleichtern und Ombudschaften einführen“ (19/7921). Derzeit ist noch strittig, ob der Koalitionsantrag direkt abgestimmt oder ob er zur weiteren Beratung in die Ausschüsse überwiesen wird. Die Anträge der Linken und der Grünen sollen im Anschluss an die Beratung im Plenum zur federführenden Beratung in den Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend überwiesen werden.

Antrag der Koalitionsfraktionen

CDU/CSU und SPD fordern die Bundesregierung in ihrer Vorlage unter anderem dazu auf, in dieser Legislaturperiode einen Gesetzentwurf vorzulegen, der unter anderem Weiterentwicklungen in den Bereichen Kinderschutz und Kooperation, verbesserte Übergänge zwischen den verschiedenen Leistungssystemen und Inklusion, Fremdunterbringung, Heimaufsicht, Arbeit mit und Unterstützung von Herkunftseltern, Interessenvertretung, Partizipation, Qualifizierung und Unterstützung von Pflegeeltern, Prävention im Sozialraum sowie Weiterqualifizierung der Professionen vorsieht.

Darüber hinaus sollen Vorschläge zur Verbesserung der Situation von Kindern psychisch kranker Eltern auf der Grundlage der in der interdisziplinären Arbeitsgruppe „Kinder psychisch kranker Eltern“ erarbeiteten Ergebnisse bei politischen Prozessen in den Gesetzentwurf einfließen. Die Schnittstellenprobleme bei ihrer Unterstützung sollen mit dem Ziel einer besseren Kooperation und Koordination der unterschiedlichen Hilfesysteme beseitigt werden.

Antrag der Linken

Die Linke will, dass die Kinder- und Jugendhilfe als Gesamtsystem gestärkt wird. Die individuellen Bedarfe der Adressaten der Kinder- und Jugendhilfe seien rechtlich zu stärken. Armutsbedingte Benachteiligungen von Kindern und Jugendlichen wollen die Abgeordneten deutlich abbauen, um die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu gewährleisten.

Klargestellt werden müsse rechtlich, so die Fraktion, dass die einschlägigen Leistungen nicht auf Freiwilligkeit der öffentlichen Träger beruhen. Auch sollten barrierefreie Strukturen der Mitbestimmung in der Kinder- und Jugendhilfe geschaffen werden. Den Kinderschutz solle die Regierung auch durch präventive Arbeit stärken und den Datenschutz achten.

Antrag der Grünen

Die Grünen fordern, im Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) einen Rechtsanspruch auf unabhängige und fachlich nicht weisungsgebundene Ombudschaften festzuschreiben. An diese sollen sich junge Menschen und ihre Familien zur allgemeinen Beratung sowie Vermittlung und Klärung von Konflikten im Zusammenhang mit Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe wenden können.

Beteiligungs- und Beschwerdeverfahren sollten nach dem Willen der Grünen in allen Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe als Teil der gesetzlich geforderten Qualitätsentwicklung verpflichtend gemacht werden. Die Umsetzung der Verfahren solle überprüft werden. Zudem sollten Kinder und Jugendliche zu eigenständigen Leistungsberechtigten im SGB VIII gemacht werden, was vor allem für Leistungen bei den Hilfen zur Erziehung und beim Recht auf Beratung ohne Kenntnis der Personensorgeberechtigten relevant sei. (sas/20.02.2019)