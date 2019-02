„Robotik und assistive Neurotechnologien in der Pflege – gesellschaftliche Herausforderungen“ lautet der Titel eines öffentlichen Fachgesprächs des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung am Mittwoch, 20. Februar 2019. Die Sitzung unter Vorsitz von Dr. Ernst Dieter Rossmann (SPD) beginnt um 16 Uhr im Sitzungssaal 1.228 des Jakob-Kaiser-Hauses in Berlin und dauert drei Stunden.

Die Sitzung wird am Freitag, 22. Februar 2019, ab 9 Uhr zeitversetzt im Internet auf www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen.

Bericht des Büros für Technikfolgenabschätzung

Hinter dem Titel verbirgt sich ein Projekt zur Technikfolgenabschätzung, das der Bundestag auf Initiative des Bildungs- und Forschungsausschusses sowie des Ausschusses Digitale Agenda beim Büro für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) in Auftrag gegeben hatte. Das TAB hatte dem Bundestag seinen Abschlussbericht (19/2790) am 15. Juni 2018 vorgelegt. Er gibt einen Überblick über den aktuellen Stand der Robotik in der Pflege sowie deren Anwendungsperspektiven, beleuchtet normative Herausforderungen, rechtliche Fragen sowie Möglichkeiten zur prospektiven Gestaltung der Technikentwicklung.

Um einen genaueren Einblick in die Anforderungen einer bedarfsorientierten Produktentwicklung zu geben, wird die Entwicklung von zwei Anwendungsvisionen für die stationäre Pflege – intelligenter Pflegewagen sowie multifunktionaler Personenlifter – detailliert nachgezeichnet. Abschließend werden wichtige Handlungsfelder skizziert und darauf aufbauend mögliche Handlungsoptionen vor allem in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Innovation identifiziert. (vom/13.02.2019)

Zeit: Mittwoch, 20. Februar 2019, 16 bis 19 Uhr

Ort: Berlin, Jakob-Kaiser-Haus, Sitzungssaal 1.228

