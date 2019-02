Der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Umsetzung der EU-Richtlinie 2016 / 680 im Strafverfahren sowie zur Anpassung datenschutzrechtlicher Bestimmungen an die EU-Verordnung 2016 / 679 (19/4671) ist Thema einer öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz am Mittwoch, 20. Februar 2019. Die Sitzung unter Vorsitz von Stephan Brandner (AfD) beginnt um 15 Uhr im Sitzungssaal E 700 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin.

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Vor dem Hintergrund grundlegender Änderungen des europäischen Datenschutzrechts will die Bundesregierung mit dem Gesetzentwurf die genannte EU-Richtlinie in deutsches Recht umsetzen und das bereichsspezifische Datenschutzrecht an die EU-Datenschutzgrundverordnung anpassen.

Der Entwurf sieht unter anderem Änderungen in der Strafprozessordnung, im Einführungsgesetz zur Strafprozessordnung und im Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen vor. Redaktionelle beziehungsweise bereichsspezifische Anpassungen sind in 21 Gesetzen und Verordnungen vorgesehen. (mwo/15.02.2019)

Zeit: Mittwoch, 20. Februar 2019, 15 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 700

