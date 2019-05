Der Bundestag hat sich am Freitag, 17. Mai 2019, mit zwei Anträgen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zum Thema Wasserschutz befasst: So fordert sie zum einen das Verursacherprinzip zu stärken (19/8649) und dringt zum anderen auf Verbesserungen der Düngemittelverordnung zum Schutz des Grundwassers (19/9959). Im Anschluss an die Beratung im Plenum wurden die Anträge zur weiteren Beratung in die Ausschüsse überwiesen. Federführend ist für ersteren der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Bei letzterem wurde der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft gegen die Stimmen von Bündnis 90/Die Grünen mit der Mehrheit aller übrigen Fraktionen als federführend bestimmt. Die Grünen wollten die Federführung beim Umweltausschuss.

„Verursacherprinzip konsequent anwenden“

In ihrem ersten Antrag fordern die Grünen, zum Wasserschutz das Vorsorge- und Verursacherprinzip konsequent anzuwenden. So solle der Eintrag anthropogener Mikroschadstoffe in die Gewässer bereits an der Quelle vermieden werden, heißt es darin. Konkret verlangt die Fraktion unter anderem, eine Stickstoffstrategie umzusetzen, „die ein gesetzliches Nitratminderungsziel umfasst, um die Belastung schrittweise auf einen maximalen Überschuss von 30 Kilogramm Stickstoff pro Hektar und Jahr zu reduzieren“.

Zudem sollen darin „Bestimmungen für eine flächengebundene Tierhaltung festgelegt“ sowie eine „Ausgestaltung des Düngerechts im Sinne des Gewässerschutzes" vorgesehen werden.

Vierte Reinigungsstufe in Kläranlagen

Die Grünen fordern zudem von der Bundesregierung, in Zusammenarbeit mit den Ländern Kriterien für die Nutzung einer vierten Reinigungsstufe in Kläranlagen aufzustellen. Zur „sozialverträglichen Finanzierung“ dieser Stufe sowie zur „fairen Kostenverteilung“ für die Trinkwasseraufbereitung soll nach Willen der Fraktion ein Fonds eingerichtet werden. In diesen sollen unter anderem Pharmaunternehmen, Hersteller von Wasch- und Reinigungsmitteln sowie Kosmetika und Körperpflegeprodukten, Agrarchemie-Unternehmen sowie industrielle Landwirte einzahlen.

Auf EU-Ebene soll sich die Bundesregierung dem Antrag zufolge dafür einsetzen, dass die Forderungen der europäischen Bürgerinitiative „Right2Water“ umfassend umgesetzt werden. Zudem soll die Bundesregierung darauf hinwirken, dass die Rekommunalisierung der Wasserversorgung unterstützt wird und es keine weiteren Versuche gibt, „die Privatisierung der Wasserversorgung in Europa voranzutreiben“.

Verbesserung der Düngemittelverordnung umsetzen

In dem zweiten Antrag moniert die Fraktion starke Nitratbelastung Grundwasser in Deutschland. 2017 habe der der Nitratwert an 17 Prozent der EUA-Grundwassermessstellen in Deutschland über dem in der europäischen Nitratrichtlinie fest-geschriebenen Schwellenwert von 50 Milligramm pro Liter gelegen, schreiben die Abgeordneten.

Insgesamt 27 Prozent der deutschen Grundwasserkörper seien aufgrund zu hoher Nitratwerte in einem chemisch schlechten Zustand.

„Biodiversität durch Überdüngung gefährdet“

Um weiterhin eine hohe Trinkwasserqualität sicherzustellen, müssen die Wasserversorger immer aufwändigere und teurere Verfahren zur Wasseraufbereitung einsetzen. „Das geht auf Kosten der Wasserversorger und Verbraucher“, kritisiert die Fraktion, und auch die Biodiversität insbesondere in Nord- und Ostsee sei durch die Überdüngung in Gefahr.

2018 habe der Europäische Gerichtshof die Bundesregierung wegen der Nichtumsetzung der Nitratrichtlinie verurteilt. „Doch die Bundesregierung verschleppt die von der EU-Kommission geforderte Verschärfung der Düngeverordnung“, moniert die Fraktion. Das müsse sich ändern. Zum Schutz des Grundwassers fordert sie mit ihrem Antrag die Bundesregierung auf, „unverzüglich“ die Umsetzung der von der EU-Kommission geforderten Verbesserungen in der Düngeverordnung umzusetzen. Insbesondere in den stark belasteten roten Gebieten sei „schnellstmöglich eine gute Wasserqualität sicherzustellen“.

Zudem solle die Regierung Maßnahmen ergreifen, „um die Tierhaltung in Deutschland durchgängig an die Fläche zu binden und den Viehbestand auf ein umweltverträgliches Maß von maximal zwei Großvieheinheiten pro Hektar zu reduzieren“ und den hohen Einsatz von Mineraldünger zu begrenzen. (scr/sas/17.05.2019)