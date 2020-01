„Neue Wege in neue Berufe? – Chancen und Risiken neuer Bildungswege“ lautet das Thema einer öffentlichen Anhörung der Enquete-Kommission „Berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt“ am Montag, 13. Januar 2020. Die Sitzung unter Leitung von Dr. Stefan Kaufmann (CDU/CSU) beginnt um 13 Uhr im Sitzungssaal E 200 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert drei Stunden.

Die Sitzung wird am Dienstag, 14. Januar 2020, ab 14 Uhr zeitversetzt im Parlamentsfernsehen, im Internet auf www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen.

Impulsvorträge von drei Sachverständigen

Drei externe Sachverständige werden jeweils zehnminütige Impulsvorträge halten, an die sich Fragerunden anschließen. Geladen sind Carsten Johnson, Area Academy Manager Deutschland für Corporate Social Responsibility (CSR) der Cisco Networking Academy, Diplom-Kaufmann Andreas Oehme, Geschäftsführer des Westdeutschen Handwerkskammertages (WHKT) und Leiter des Projektes ValiKom, sowie Prof. Dr. Eckart Severing, außerplanmäßiger Professor am Institut für Pädagogik der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.

Wie die Enquete-Kommission erläutert, gibt es in Deutschland neben den „klassischen“ dualen, schulischen oder akademischen Wegen in Berufe auch atypische, kreative Bildungswege in neue Berufe, vor allem mit Blick auf den IT-Bereich. „Private Anbieter bieten hier Qualifizierungen oder Qualifizierungsbausteine mit eigenen Systematiken an, die begrifflich mit entsprechenden beruflichen Zertifikaten versehen werden. Diese wirken im Unterschied zur reinen Weiterbildung für bestimmte Branchen wie berufsähnliche Abschlüsse – jenseits des bisherigen deutschen Ordnungsrahmens der Berufswege“, schreibt die Kommission.

In der Anhörung soll zum einen geklärt werden, welche selbstständigen Zertifizierungssysteme im Rahmen internationaler Entwicklungen bereits bestehen (zum Beispiel von Google, Cisco und anderen), wie sie sich entwickeln und welche Ziele weltweit tätige private Dienstleister mit ihren häufig kostenlosen Angeboten mittelfristig verfolgen. Zum anderen will die Kommission klären, wie diese Entwicklungen zu bewerten sind und wie damit in Deutschland umgegangen werden könnte. Dazu gehöre auch auszuloten, ob und gegebenenfalls wie solche selbstständigen Zertifizierungen (oder entsprechende ähnliche Bildungsangebote auf dem freien Markt) durch Politik, Verbände und Sozialpartner in das Berufsbildungssystem „eingeordnet“, dokumentiert und gegebenenfalls validiert werden könnten und wie dies jeweils in der Breite umzusetzen wäre. (vom/02.01.2020)

Zeit: Montag, 13. Januar 2020, 13 bis 16 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 200

Interessierte Besucher können sich im Sekretariat der Enquete-Kommission unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums (E-Mail: enquete.bb@bundestag.de, Fax: 030/227-36278). Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.

Liste der geladenen Sachverständigen