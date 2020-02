Der 1. Untersuchungsausschuss („Breitscheidplatz“) will sich in seiner nächsten Sitzung mit den Ermittlungen der Sicherheitsbehörden unmittelbar nach dem Terroranschlag am Abend des 19. Dezember 2016 auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche befassen. Dazu sind für Donnerstag, 5. März 2020, vier Beamte der Berliner Polizei als Zeugen geladen, die in der Nacht zum 20. Dezember und am Tag danach Dienst taten. Die öffentliche Anhörung unter Vorsitz des Abgeordneten Klaus-Dieter Gröhler (CDU/CSU) beginnt um 12 Uhr im Europasaal 4.900 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin.

Streifenfahrten vor der Fussilet-Moschee

Den Anfang sollen voraussichtlich zwei Mitglieder eines Mobilen Einsatzkommandos (MEK) machen, die beiden Polizeiobermeister T. A. und Y. K. Der Ausschuss erwartet von ihnen Auskünfte über zwei Streifenfahrten vor der Fussilet-Moschee im Stadtteil Moabit, die fünf beziehungsweise neun Stunden nach dem Anschlag stattfanden. Die Fussilet-Moschee zählte in Berlin zu den bevorzugten Aufenthaltsorten des Attentäters Anis Amri.

Dorthin führte ihn sein erster Weg, nachdem er am 18. Februar 2016 aus Nordrhein-Westfalen kommend auf dem Berliner Busbahnhof eingetroffen und dort zunächst von Beamten des Landeskriminalamtes aufgegriffen und durchsucht worden war. Auch am Nachmittag vor dem Anschlag besuchte Amri ein letztes Mal die Fussilet-Moschee, bevor er den Lastwagen kaperte, mit dem er dann gegen 20 Uhr in den Weihnachtsmarkt preschte.

Was wollten die Beamten da?

Aus Sicht des Ausschusses bemerkenswert ist, dass der Einsatz in Moabit nirgends in den Akten verzeichnet ist, die den Abgeordneten vorliegen. Sie stießen eher zufällig darauf beim Betrachten von Aufnahmen einer vor der Moschee installierten Überwachungskamera. Hier sahen sie zunächst kurz nach ein Uhr nachts und ein weiteres Mal am Morgen gegen fünf Uhr einen Polizeiwagen durchs Bild fahren. Die Frage ist jetzt: Was wollten die Beamten da?

Handelte es sich um eine Routinekontrolle, um festzustellen, wer sich gerade am Ort aufhielt? War es ein gezielter Einsatz? Und wenn ja, gab es einen Zusammenhang mit dem wenige Stunden zuvor verübten Anschlag? Immerhin war Amri, der in der Moschee hätte vermutet werden können, in der Nacht zum 20. Dezember als Attentäter noch nicht bekannt.

Spurensicherung am Tatort geleitet

Als nächsten Zeugen wird der Ausschuss den Kriminalhauptkommissar R. B. aus dem Berliner Landeskriminalamt hören. Er hatte nach dem Anschlag die Spurensicherung am Tatort geleitet und unter anderem im Führerhaus des Lastwagens ein Dokument entdeckt, das einen ersten Hinweis auf den Täter lieferte. Es handelte sich um eine Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchender (BüMA), ausgestellt vom Ausländeramt des Kreises Kleve auf den Namen Ahmed al Masri. Dies war eine der zahlreichen Pseudo-Identitäten, unter denen Amri in Deutschland unterwegs war.

Vom Zeugen B. erwarten die Abgeordneten Angaben zum Zeitpunkt und zu den Umständen der Auffindung des Dokuments sowie über den späteren Abtransport des Lastwagens. Nach Darstellung des Berliner Landeskriminalamts befand sich Amris BüMA in einer Geldbörse, die im Führerhaus auf dem Fußboden der Fahrerseite unter einer Decke lag. Die ganze Kabine sei mit Glassplittern und durcheinandergewirbelten Gegenständen übersät gewesen, auf der Beifahrerseite habe ein Holzbalken eines Weihnachtsmarkstandes in das Führerhaus hineingeragt. Diese unübersichtliche Auffindungssituation sei die Ursache dafür, dass das Dokument erst 19 Stunden nach dem Anschlag zwischen 15 und 16 Uhr am 20. Dezember entdeckt wurde.

Der erste leitende Polizist am Tatort

Der vierte Zeuge ist ein Beamter der Berliner Polizeidirektion 2, Hauptkommissar Rainer Grape. Er hatte am späten Abend des 19. Dezember Wachdienst im dem für Charlottenburg und Wilmersdorf, also auch für die Gegend um den Breitscheidplatz zuständigen Abschnitt 25 und war der erste leitende Polizist am Tatort. Er kann über Sicherungsmaßnahmen sowie Beobachtungen und Eindrücke unmittelbar nach dem Anschlag berichten, nicht zuletzt auch darüber, ob bereits zu diesem Zeitpunkt Ermittler das Führerhaus des Lastwagens betreten haben.

Grapes Zuständigkeit endete, als die Berliner Polizei den Fall an das Landeskriminalamt abgab. Nach dessen Darstellung haben Beamte in der Stunde nach dem Anschlag lediglich einen Blick durchs Beifahrerfenster ins Innere geworfen. (wid/26.02.2020)

Zeit: Donnerstag, 5. März 2020, 12 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Europasaal 4.900

Interessierte Besucher können sich im Sekretariat des Untersuchungsausschusses bis Mittwoch, 4. März, unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums und Geburtsorts anmelden

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat anmelden.

