Liveübertragung: Donnerstag, 7. Mai, 14.05 Uhr

Ohne vorherige abschließende Aussprache wird der Bundestag am Donnerstag, 7. Mai 2020, über folgende Vorlagen entscheiden:

Allgemeines Eisenbahngesetz: Abgestimmt werden soll über dem Entwurf der Bundesregierung für ein sechstes Gesetz zur Änderung des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (19/17289). Der Entwurf sieht vor, auch künftig den bundeseigenen öffentlichen Eisenbahnen – in der Regel Unternehmen der Deutschen Bahn AG (DB AG) – Ausgleichsleistungen für die Erhaltung und den Betrieb höhengleicher Kreuzungen (Bahnübergänge) gewähren zu können. Der Abstimmung liegen eine Beschlussempfehlung und ein Bericht des Ausschusses für Verkehr und digitale Infrastruktur (19/18267) sowie ein Bericht des Haushaltsausschusses gemäß Paragraf 96 der Geschäftsordnung des Bundestages zur Finanzierbarkeit (19/18268) zugrunde.

Öffentlich-rechtliche Körperschaften: Abschließend beraten werden soll zudem über einen weiteren Gesetzentwurf der Bundesregierung. Es handelt sich dabei um den Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Verhältnismäßigkeitsrichtlinie (EU-Richtlinie 2018/958) im Bereich öffentlich-rechtlicher Körperschaften (19/17288). Damit sollen öffentlich-rechtliche Körperschaften, also Kammern, dazu verpflichtet werden, die Vorgaben der Richtlinie zu beachten, erklärt die Bundesregierung. Gemäß dieser Richtlinie seien die EU-Mitgliedstaaten verpflichtet, die Verhältnismäßigkeit von nationalen Anforderungen, die den Zugang zu reglementierten Berufen beschränken, zu überprüfen. Um dabei einheitlich vorzugehen, hat die Europäische Kommission den Mitgliedstaaten ein Prüfungsschema an die Hand gegeben, das sie für die Verhältnismäßigkeitsprüfungen verwenden können. Eine entsprechende Richtlinie werde mit diesem Gesetzentwurf in nationales Recht umgesetzt. Der Bundesrat hat erklärt, keine Einwendungen gegen den Gesetzentwurf zu erheben. Für die Abstimmung im Plenum hat der Wirtschaftsausschuss eine Beschlussempfehlung angekündigt.

Beschlüsse zu Petitionen: Der Bundestag stimmt über sechs Beschlussempfehlungen des Petitionsausschusses zu Petitionen ab, die beim Bundestag eingegangen waren und vom Petitionsausschuss beraten wurden. Es handelt sich um die Sammelübersichten 513 sowie 525 bis 529 (19/17853, 19/18742, 19/18743, 19/18744, 19/18745, 19/18746).

(ste/27.04.2020)