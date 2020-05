Liveübertragung: Donnerstag, 14. Mai, 12.10 Uhr

Der Bundestag stimmt am Donnerstag, 14. Mai 2020, über einen Antrag des Bundesfinanzministeriums auf eine „Zustimmung des Deutschen Bundestages zur grundsätzlichen Bereitstellung des ,Pandemic Crisis Support Instruments' (PCSI) durch den Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) auf Basis der vorsorglichen ESM-Kreditlinie mit erweiterten Bedingungen (ECCL, Enhanced conditions credit line)“ (19/19110) ab.

Mit der Kreditlinie ECCL soll der Euro-Rettungsfonds ESM ein Sicherheitsnetz spannen für Euro-Staaten, die mit der Bewältigung der Coronakrise finanziell überfordert sind. Über den Antrag, einen Entschließungsantrag der FDP-Fraktion dazu (19/19181) sowie über einen Antrag der AfD (19/19153) wird direkt abgestimmt, über den Antrag des Finanzministeriums namentlich. Für die Aussprache steht eine Stunde zur Verfügung.

Antrag des Bundesfinanzministeriums

Mit diesem Antrag bittet das Bundesfinanzministerium um Zustimmung des Deutschen Bundestages zu dem bevorstehenden ESM-Gouverneursratsbeschluss, mit dem die Bereitstellung des Pandemiekrisen-Unterstützungsinstruments PCSI der vorsorglichen ESM-Kreditlinie ECCL (kurz: ECCL PCSI) am Freitag, 15. Mai 2020, gebilligt werden soll. Die haushaltspolitische Gesamtverantwortung des Bundestages ist betroffen, schreibt das Ministerium.

Sobald das ECCL PCSI durch den ESM-Gouverneursrat bereitgestellt ist, können interessierte ESM-Mitgliedstaaten das Instrument individuell beantragen. In dem Fall würde der Deutsche Bundestag erneut beteiligt werden. Dies bedeutet laut Ministerium, dass Anträge von ESM-Mitgliedstaaten nur mit Zustimmung des Bundestages genehmigt werden können.

Finanzierung der Kosten gesundheitspolitischer Maßnahmen

Am Freitag, 8. Mai 2020, hatte die Eurogruppe auf Grundlage ihres Vorschlags vom 9. April 2020, gebilligt durch die EU-Staats- und Regierungschefs am 23. April 2020, erklärt, dass der ESM für alle Euroraum-Mitgliedstaaten ein PCSI bereitstellen soll, um ihnen bei der Finanzierung der Kosten gesundheitspolitischer Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie zu helfen, und zwar auf der Basis der bestehenden vorsorglichen ESM-Kreditlinie mit erweiterten Bedingungen (ECCL).

Aus der Erklärung der Eurogruppe ergibt sich laut Ministerium, dass die ECCL-Kreditlinie in Form eines PCSI auf der Basis von standardisierten Bedingungen bereitgestellt wird. Das Instrument werde auf der Grundlage von Vorabbewertungen der Europäischen Kommission und der Europäischen Zentralbank (EZB) zur Schuldentragfähigkeit, zur Abschätzung der Gefahr für die Finanzstabilität und zum Finanzbedarf bereitgestellt. Auch würden die Zugangskriterien für die ECCL bewertet. Die Eurogruppe habe die Auffassung der EU-Institutionen geteilt, dass alle ESM-Mitglieder die Zugangskriterien der Pandemie-Krisenhilfe erfüllen. Das in Aussicht gestellte ECCL PCSI solle als Richtwert zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) des beantragenden Mitgliedstaats (Stand 2019) betragen.

Krisenhilfe kann bis Ende 2022 beantragt werden

Die ESM-Mitglieder, die ein ECCL PCSI beantragen, müssten die Kreditlinie im Falle ihrer Ziehung zur inländischen Finanzierung von Kosten gesundheitspolitischer Maßnahmen zur Bekämpfung und Dämpfung der Folgen der Covid-19-Pandemie verwenden, heißt es. Das ECCL PCSI könne bis Ende 2022 beantragt werden, wobei der Antragszeitraum durch eine einstimmige Entscheidung des ESM-Gouverneursrats je nach Verlauf der Krise geändert werden könne. Nach der Krise sollten die Euro-Mitgliedstaaten verpflichtet bleiben, ihre wirtschaftlichen und fiskalischen Grundlagen im Einklang mit den Anforderungen der haushalts- und wirtschaftspolitischen Koordinierungs- und Überwachungsverfahren der EU, einschließlich jeglicher von den EU-Institutionen darin eingeräumten Flexibilität, zu stärken.

Der Europäische Rat habe am 23. April 2020 aufgefordert, das beschlossene Maßnahmenpaket zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie, inklusive ECCL PCSI, bis zum 1. Juni 2020 einsatzfähig zu machen. Daraufhin habe die Eurogruppe am 8. Mai beschlossen, dass der ESM-Gouverneursrat die Einrichtung der Pandemie-Krisenhilfe deutlich vor dem 1. Juni 2020 billigen solle. Vor diesem Hintergrund sei geplant, dass der ESM-Gouverneursrat die Bereitstellung des ECCL PCSI am 15. Mai 2020 billigt. Das rasche und entschlossene Handeln sei wichtig als ein Zeichen europäischer Solidarität und nötig in Zeiten eines beispiellosen externen Schocks, um die Finanzstabilität des Euroraums nicht zu gefährden, schreibt das Finanzministerium.

Entschließungsantrag der FDP

Die FDP-Fraktion kritisiert in ihrem Entschließungsantrag (19/19181), dass nach dem Antrag der Bundesregierung eine vorsorgliche Kreditlinie bisher nicht gezielt den stark von der Krise betroffenen Staaten zur Verfügung stehe, sondern allen Euro-Mitgliedstaaten gleichermaßen. Deshalb, so die Forderung der FDP, solle die Bundesregierung im ESM-Gouverneursrat mit Nachdruck darauf hinwirken, dass das ESM-Pandemie-Programm nur den wirklich betroffenen und bedürftigen Mitgliedstaaten als Instrument verfügbar ist, sofern dies unabdingbar ist zur Sicherung der Stabilität der gemeinsamen Währungsunion.

Zudem sei es gleichzeitig notwendig, mit den betroffenen Empfängerstaaten gezielte Bedingungen für den Zeitraum nach der Krise zu vereinbaren. Die Fraktion fordert daher die Bundesregierung auf, im ESM-Gouverneursrat darauf hinzuwirken, dass den Empfängerländern die Auflage gemacht wird, nach Ende der Krise für mehrere Jahre Primärüberschüsse zu erwirtschaften, um den krisenbedingt höheren Schuldenstand wieder abzubauen.

Antrag der AfD

Die AfD fordert die Bundesregierung in ihrem Antrag (19/19153) auf, die geplante ESM-Reform nicht weiter zu unterstützen und keinen weiteren Rettungsprogrammen des ESM mehr zuzustimmen. Die verbleibenden Kreditnehmer der Euro-Rettungsschirme Europäische Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF), Europäischer Finanzstabilisierungsmechanismus (EFSM) und ESM sollten zu einer Umschuldung am Kapitalmarkt und frühzeitigen Rückzahlung an EFSF, EFSM und ESM aufgefordert werden.

Ebenso solle die Regierung die Ausschüttung nicht für den Kapitaldienst benötigter Kassenbestände des EFSF und des ESM an seine Gesellschafter erwirken, heißt es in dem Antrag. Die AfD will zudem die Kosten dadurch senken, dass der ESM auf Kreditverwaltung und Buchhaltung reduziert wird. Die deutschen Vertreter in den ESM-Gremien seien anzuweisen, keinen weiteren neuen Stellen mehr zuzustimmen. Nach Rückzahlung oder Abschreibung aller Forderungen und der Tilgung der begebenen Anleihen sei die Auflösung der Gesellschaften EFSF und ESM durchzusetzen, verlangt die Fraktion. (vom/sas/vst/13.05.2020)