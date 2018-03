Gesundheit/Kleine Anfrage - 08.03.2018 (hib 135/2018)

Berlin: (hib/PK) Die AfD-Fraktion stellt einen Zusammenhang her zwischen dem Auftreten von Tuberkulose und Pocken in Deutschland und der Flüchtlingswelle. In einer Kleinen Anfrage (19/1077) heißt es, die Krankheitsfälle stiegen seit 2015 und dem Beginn der Politik der "offenen Grenzen" überproportional an.

Auch in den Schulen häuften sich die Krankheitsbilder. Die Gesundheit der Heranwachsenden sei gefährdet. Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung nun mehr über die Erkrankungszahlen wissen und verlangen eine Aufschlüsselung der Patienten nach Herkunftsländern, Staatsbürgerschaft und Aufenthaltsstatus.