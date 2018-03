Nutzung von Satellitenbildern

Inneres/Kleine Anfrage - 20.03.2018 (hib 168/2018)

Berlin: (hib/STO) Die Fraktion Die Linke will von der Bundesregierung wissen, in welchem Umfang das Bundeskriminalamt und die Bundespolizei in Ermittlungsverfahren oder zur Gefahrenabwehr Bilder aus der Satellitenaufklärung nutzen. Ferner erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (19/1142) unter anderem danach, welche Stellen hierfür angefragt werden und welche Auflösung diese Satellitenbilder haben.