Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit/Anhörung - 06.04.2018 (hib 217/2018)

Berlin: (hib/SCR) Der Umgang mit dem Wolf in Deutschland ist am Mittwoch, 18. April 2018, Thema einer öffentlichen Anhörung im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit. Ab 10.30 Uhr werden die geladenen Sachverständigen Stellung zu Anträgen der Fraktionen von AfD (19/594), FDP (19/584), Die Linke (19/581) und Bündnis 90/Die Grünen (19/589) nehmen. Die Anhörung findet im Anhörungssaal (3.101) im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus statt.

Gäste können sich unter Angabe von Name, Vorname und Geburtstag bis zum Vortag der Sitzung, 16 Uhr, per E-Mail an umweltausschuss@bundestag.de anmelden.

Die Sachverständigen sind Dr. Nicole von Wurmb-Schwark (ForGen - Forensische Genetik und Rechtsmedizin in Hamburg am Institut für Hämatopathologie Hamburg), Eberhard Hartelt (Deutscher Bauernverband), Helmut Dammann-Tamke, MdL (Deutscher Jagdverband), Ilka Reinhardt (LUPUS Institut für Wolfsmonitoring und -forschung in Deutschland), Prof. Dr. Wolfgang Köck (Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung), Wernher Gerhards (Verein Sicherheit und Artenschutz), Hilmar Freiherr von Münchhausen (Deutsche Wildtier Stiftung), Frank Hahnel (Arbeitsgemeinschaft Herdenschutzhunde) und Andreas Schenk (Bundesverband Berufsschäfer).