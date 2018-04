Wirtschaft und Energie/Antwort - 26.04.2018 (hib 275/2018)

Berlin: (hib/PEZ) Die Bundesregierung will in diesem Sommer Möglichkeiten zum schnelleren Netzausbau in den Blick nehmen. Das geht aus der Antwort (19/1680) auf eine Kleine Anfrage (19/1461) der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hervor. Gemäß dem Koalitionsvertrag werde eine Novelle des Netzausbaubeschleunigungsgesetzes angestoßen, erklärt die Bundesregierung darin. Sie werde darüber hinaus das Planungs- und Genehmigungsrecht auf mögliche Beschleunigungen und Vereinfachungen hin prüfen. Auch auf EU-Ebene wolle sie sich für weniger Bürokratie bei Verfahren einsetzen.

Neben dem Netzausbau widmet sich die Bundesregierung den technologischen Möglichkeiten für eine höhere Netzauslastung. Technologien wie Freileitungsmonitoring und Hochtemperaturbeseilung seien vielerorts bereits geplant oder in Umsetzung. Lückenloses Monitoring soll nun weitere Potenziale identifizieren. Außerdem verweist die Bundesregierung auf die Chancen weiterer neuer Technologien und die Impulse, die sich aus einer besseren Zusammenarbeit von Netzbetreibern ergeben könnten. Ein Maßnahmenbündel, das spätestens bis 2023 umgesetzt werden solle, ziele auf konkrete Impulse zu einer höheren Auslastung des Bestandsnetzes ab.