Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung/Kleine Anfrage - 03.05.2018 (hib 290/2018)

Berlin: (hib/ROL) Für Bündnis 90/Die Grünen muss die digitale Bildung in Deutschland verbessert werden. Das schreibt die Fraktion in ihrer Kleinen Anfrage (19/1862). Die Grünen wollen wissen, wie die Bundesregierung den Begriff "Digitale Bildung" definiert und für welche Handlungsfelder der digitalen Bildung sich die Bundesregierung zuständig sieht. Zudem verlangen die Abgeordneten Auskunft über die konkreten Maßnahmen, die das Bundesministerium für Bildung und Forschung in dieser Wahlperiode plant und welche Teilaspekte unter die im Koalitionsvertrag beschriebene "digitale Bildungsoffensive" fallen und wie die Bundesregierung diese umsetzen will.