Wirtschaft und Energie/Kleine Anfrage - 08.05.2018 (hib 296/2018)

Berlin: (hib/HLE) Um die Entwicklung des Wärmesektors geht es in einer Kleinen Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/1914). Die Regierung soll unter anderem angeben, wie sich der Wärmebedarf von Haushalten und Gewerbebetrieben in den letzten zehn Jahren entwickelt hat, wie viele Wärmenetze in Deutschland betrieben werden und wie viele Haushalte daran angeschlossen sind. Zudem wird nach den verwendeten Brennstoffen und nach Möglichkeiten gefragt, wie die Wärmenetze über die Einspeisung dezentral erzeugter solarer Wärme klimafreundlicher gemacht werden können.