Finanzen/Kleine Anfrage - 16.05.2018 (hib 321/2018)

Berlin: (hib/HLE) In welchem Umfang mit Betragserhöhungen beim Standardtarif für Männer in der Privaten Krankenversicherung (PKV) zu rechnen sein könnte, will die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (19/2066) erfahren. Hintergrund der kleinen Anfrage ist eine zu erwartende Senkung des Rechnungszinses in dem Tarif, der älteren Versicherten einen verhältnismäßig preiswerten Versicherungsschutz bieten soll und dessen Beitragshöhe auf den Höchstbeitrag in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) beschränkt ist.