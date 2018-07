Inneres und Heimat/Antwort - 12.07.2018 (hib 514/2018)

Berlin: (hib/STO) Um politisch rechts motivierte Straftaten geht es in der Antwort der Bundesregierung (19/3153) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (19/2775). Danach waren drei von insgesamt 23 in der Kleinen Anfrage aufgeführten Straf- und Gewalttaten aus den Jahren 2016 bis 2018 im Kriminalpolizeilichen Meldedienst als Fälle politisch rechts motivierter Kriminalität erfasst. Zugleich weist die Bundesregierung in der Antwort darauf hin, dass die Fallzahlen für 2018 bis Ende Januar kommenden Jahres "vorläufigen Charakter haben, es also zu Nachmeldungen kommen kann".