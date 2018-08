Verkehr und digitale Infrastruktur/Antwort - 07.08.2018 (hib 570/2018)

Berlin: (hib/HAU) Das Bundesprogramm "Zukunft Schienengüterverkehr" soll noch in diesem Jahr vorgestellt werden. Das kündigt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/3472) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/3324) an. Laut der Antwort soll das Bundesprogramm in dieser Legislaturperiode mit insgesamt 500 Millionen Euro ausgestattet werden. Noch sei keine Entscheidung darüber gefallen, welche Projekte gefördert werden sollen und wie diese Förderung ausgestaltet werden wird, schreibt die Regierung.