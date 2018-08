Familie, Senioren, Frauen und Jugend/Kleine Anfrage - 16.08.2018 (hib 596/2018)

Berlin: (hib/CHE) Zu geschlechtsspezifischen Tötungen an Frauen in Deutschland hat die Fraktion Die Linke eine Kleine Anfrage (19/3763) gestellt. Die Bundesregierung soll unter anderem darüber Auskunft geben, ob es ihrer Meinung nach das Phänomen der sogenannten Femizide in Deutschland gibt. Auch fragen die Abgeordneten nach Zahl der Tötungsdelikte und Verurteilungen.