Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 17.08.2018 (hib 598/2018)

Berlin: (hib/HAU) Nach dem derzeitigen Bestand und der vorgesehenen Förderung von Elektrofahrzeugen sowie den Zielen der Bundesregierung im Bereich der Elektromobilität, erkundigt sich die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. In einer Kleinen Anfrage (19/3743) fragen die Abgeordneten außerdem nach Ergebnissen der Förderrichtlinie zur Anschaffung von Elektrobussen im öffentlichen Personennahverkehr und wollen wissen, ob aus Sicht der Bundesregierung die deutsche Automobilindustrie oder ihre Zulieferer technologisch in der Lage sind, eine eigene Batteriezellproduktion in Deutschland zu betreiben.