Gesundheit/Antwort - 17.08.2018 (hib 599/2018)

Berlin: (hib/CHE) Die Krankenkassen haben im Jahr 2017 knapp drei Prozent ihrer Gesamtausgaben für Heilmittelausgaben verwendet, also für Leistungen von unter anderem Physio- und Ergotherapeuten und Logopäden. Das schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/3749) auf eine Kleine Anfrage (19/3506) der Fraktion Die Linke. Aus der Antwort geht auch hervor, dass der durchschnittliche Bruttostundenverdienst ohne Sonderzahlungen in diesen Berufen im Jahr 2017 bei 18,92 Euro lag bei einer durchschnittlichen Wochenarbeitszeit von 39,7 Stunden.