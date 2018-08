Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/Kleine Anfrage - 23.08.2018 (hib 611/2018)

Berlin: (hib/JOH) Zahlen zur Waldflächenbilanz für jene Partnerländer der Entwicklungszusammenarbeit, in denen die Bundesregierung in der Erhaltung, der Restaurierung, der Neuaufforstung und/oder der nachhaltigen Bewirtschaftung von Wald engagiert war beziehungsweise ist, erfragt die FDP-Fraktion mittels einer Kleinen Anfrage (19/3791). So will sie wissen, in welcher Größenordnung deutsche Mittel in den vergangenen zehn Jahren zu einer positiven Entwicklung der Waldflächenbilanz beigetragen haben und wie viele Hektar Wald erhalten, restauriert, neu aufgeforstet oder nachhaltig bewirtschaftet wurden.