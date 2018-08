Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 24.08.2018 (hib 615/2018)

Berlin: (hib/CHE) Für die Asylstatistik des zweiten Quartals 2018 interessiert sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (19/3886). Sie will von der Bundesregierung unter anderem erfahren, wie hoch die Gesamtschutzquote nach Artikel 16a des Grundgesetzes, nach Paragraf 60 des Aufenthaltsgesetzes und in Anwendung der Genfer Flüchtlingskonvention war.